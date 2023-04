Li roben 75.000 euros del cotxe i els persegueix per l’AP-7

Tres homes van robar-li 75.000 euros a un ciutadà estranger en mig de l’AP-7, a Capmany, a l’Alt Empordà, fent servir el mètode de la roda punxada i els va perseguir per l’autopista. Els fets es van produir al migdia quan un vehicle es va posar davant del de la víctima que circulava en direcció Barcelona i, quan van aconseguir que s’aturés, un dels individus va dirigir-se cap a l’home i li va dir que revisés la seva roda del darrere perquè estava punxada. Quan l’estranger es va adonar que l’havien enganyat ja era massa tard: l’autor i el vehicle havien desaparegut i s’havien endut una motxilla que tenia al seient de l’acompanyant. En la bossa duia diversa documentació i els diners. Va ser aleshores quan va decidir que intentaria recuperar les seves pertinences i els va perseguir per la via. Els Mossos d’Esquadra van detenir els tres homes, de 19, 24 i 53 anys.

Els lladres traspassen els diners

Mentre els perseguia per l’AP-7 va poder veure com els lladres passaven els diners als ocupants d’un altre vehicle que s’havia posat al seu costat. A posterior, han fugit a gran velocitat. L’home a qui li havien robat milers d’euros va alertar la policia catalana, que van muntar ràpidament un dispositiu que va permetre comprovar que els tres sospitosos havien abandonat el vehicle a la sortida 3 de l’autopista i havien continuat la fugida a peu. Poc després se’ls va localitzar i detenir a Cabanes al costat d’un riu.

Els Mossos han detingut els lladres, però continuen buscant els còmplices que van fugir amb els diners / CME

Els investigadors mantenen la causa oberta per poder identificar i detenir els còmplices que van aconseguir escapar amb els diners robats. Els tres arrestats tenen antecedents per fets similars i han passat a disposició judicial aquest divendres. Els mossos els atribueixen un delicte de furt.