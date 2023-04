Quilòmetres de cua a l’AP-7 en l’operació tornada de Setmana Santa

Últimes hores perquè acabi l’operació tornada de les vacances de Setmana Santa. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), a hores d’ara ja han retornat a l’àrea metropolitana de Barcelona uns 430.000 vehicles, el que suposa un 71,7% dels desplaçaments previstos (uns 600.000) i que s’espera que s’allarguin fins aquesta mitjanit. La carretera catalana més afectada ha tornat a ser l’AP-7 que ha acumulat quilòmetres de cues durant aquest dilluns. De fet, a aquesta hora es registren retencions en aquesta mateixa via, concretament, a Castellbisbal, a Santa Margarida i els Monjos i a Banyeres del Penedès, tots tres en sentit nord.

Més de 15 quilòmetres de cues a l’AP-7

Aquest dilluns a la tarda, tot i que ja han retornat a l’àrea de Barcelona més del 70% de vehicles que Trànsit ha previst, es registren diverses retencions, majoritàriament a l’AP-7. El tram més congestionat a aquestes hores és a Castellbisbal, al Vallès Occidental, on hi ha 6,5 quilòmetres de cues en direcció nord. A Santa Margarida i els Monjos, al Garraf, també en sentit nord, hi ha 6 quilòmetres de retencions; mentre que en son 3 a Banyeres del Penedès, al Baix Penedès.

Trànsit dens a l’AP-7 a l’altura de la Roca del Vallès en sentit sud en l’operació tornada de Dilluns de Pasqua | ACN

Mesures per minimitzar retencions

Trànsit ha aplicat mesures especials en 200 quilòmetres de la xarxa viària catalana amb l’objectiu de reduir les possibles retencions en aquesta operació tornada. Fins a la mitjanit, s’han habilitat carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual entre Montornès i Sant Celoni i també entre Vilafranca i Molins de Rei. A banda, hi ha un carril addicional a la C-32 entre Montgat i Sant Andreu de Llavaneres.

A més, fins a les deu de la nit estarà en marxa el límit de velocitat a 100 quilòmetres per hora en el tram de l’AP-7 entre Martorell i Gelida en sentit Barcelona. D’altra banda, els camions no poden circular per l’autopista fins a les 22 hores.