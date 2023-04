Setmana Santa de cues: més de 150 quilòmetres de retencions a les carreteres

El segon dia de l’operació sortida de Setmana Santa ha enganxat centenars de milers de catalans intentant marxar de cap de setmana alhora. La xarxa viària catalana registrava més de 150 quilòmetres de cues al migdia, amb l’AP-7 com a principal focus de retencions amb circulació lenta en més de 40 quilòmetres de diferents trams de l’autopista. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), entre les 11.00 i les 12.00 s’ha registrat l’hora de màxima afluència a la carretera amb més de 30.000 vehicles sortint de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Fins a les 15.00 han sortit de Barcelona més de 365.000 cotxes, el 96% dels 380.000 vehicles previstos per Trànsit per aquesta segona jornada de l’operació sortida, que ja s’ha donat per finalitzada. Per l’operació tornada, el gruix més important de desplaçaments es preveu per diumenge i dilluns, quan 600.000 vehicles tornaran cap a l’àrea metropolitana de Barcelona. Com en altres anys, el Dilluns de Pasqua s’espera que el trànsit sigui més fluid perquè molta gent haurà tornat a casa per celebrar la mona.

El Centre d’Informació Viària treballa a ple rendiment durant una operació sortida / ACN

L’AP-7, la via amb més afectacions

El punt amb més afectacions de l’AP-7 és a Llinars en sentit Girona, que acumula més de 20 quilòmetres de cues. En sentit Tarragona, els problemes de circulació es concentren en els trams de Castellbisbal a Sant Cugat i de Gelida a Castellbisbal. També hi ha complicacions a la C-16 a l’altura de Cercs, amb 13 quilómetres de cues; a la C-32 amb 8 quilòmetres de retencions a Argentona; a la C-35 a Llagostera; a la C-60 a la Roca del Vallès; i a la C-65 a Santa Cristina d’Aro.

Els Mossos d’Esquadra han preparat un dispositiu especial de gairebé 1.500 agents que entre el dijous i el dilluns faran més de 1.300 controls de carretera. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la prudència a tots els catalans que tinguin previst marxar aquesta Setmana Santa, sobretot en els desplaçaments que es fan un cop ja s’ha arribat al destí. “Hem de ser més prudents a la mobilitat a la zona de vacances o d’estada”, ha dit Lamiel, que avisa que és molt habitual patir accidents un cop has fet el trajecte llarg perquè s’abaixa la guàrdia.