Scorpio: «En ‘Eufòria’ se me decía que desafinaba y cosas negativas»

Eufòria creó unos personajes en su primera edición, unos nombres propios que han aprovechado la expectación que les dieron para poner en marcha sus carreras musicales. Uno de estos casos es el de Scorpio, que presenta su primer disco esta semana. Se llamará Antares y estará impregnando de música urbana y pop. Para promocionarlo, ha concedido una entrevista a ACN en el que se sincera sobre qué supuso para ella el programa de TV3 y cómo encara este paso.

Lo primero que ha querido dejar claro es que no es una chica tan rebelde e impulsiva como quisieron destacar durante su participación en Eufòria . De hecho, se queja de que se centraran en estos aspectos en detrimento otros como el de « curranta y artista completa«. Además, considera que tampoco lo ha beneficiado que los miembros del jurado insistieran bastante en el hecho que desafinaba mucho: «Se me decían cosas negativas y, hoy en día, todavía llevo la mochila detrás«.

La barcelonesa explica que empezó a trabajar en el álbum pocos días después de acabar su paso por el programa, ya que sentía «mucha presión» para presentar cosas en plena oleada mediática: «Había una presión unida a la expectativa de la gente, la exposición pública, estar al nivel… Todas estas son cosas que nos acompañan por haber formado parte del concurso».

Scorpio presenta su primer disco | Instagram

Scorpio reconoce que la fama no es fácil de gestionar en un principio

Participar le ha ayudado a hacerse famosa y esto le ha permitido poder tener un disco propio. Algunos de los inconvenientes a los que ha tenido que hacer frente, sin embargo, tiene que ver precisamente con esta fama: «La exposición pública te afecta dependiendo de cómo lo gestiona un mismo. Cuando salí del programa me agobiaba mucho que la gente me pidiera fotos o autógrafos por la calle porque pasé del cero a veinte en un solo día y pasé de ser personaje anónimo a personaje público, pero seguía siendo la misma persona. He vivido una montaña rusa no solo en cuanto a la fama, sino también desde mi yo y en el amor».

En este primer disco, Scorpio cantará en catalán, castellano e inglés. Será el próximo 13 de mayo cuando lo presente públicamente en una actuación en la Antigua Fábrica de Estrella Damm.