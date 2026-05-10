El pueblo de Cataluña a 50 kilómetros de Barcelona con un impresionante barco de piedra de mil años

Seguro que has pasado mil veces cerca de Barcelona buscando una escapada diferente, pero lo que esconde la comarca del Moianès te dejará boquiabierto. Existe un lugar donde la arquitectura y la naturaleza decidieron jugar a los barcos, literalmente, hace casi mil años.

Hablamos del Castillo de Castellcir, aunque todos lo conocen por un nombre mucho más sugerente: el Castillo de la Popa. (Y sí, cuando lo veas desde la distancia, entenderás perfectamente por qué los locales no usan su nombre oficial).

Un «navío» de piedra anclado en la montaña

Imagina una roca gigante, un promontorio de 100 metros de largo y apenas siete de ancho, que emerge del suelo como si fuera el casco de un buque de guerra medieval. Sobre esta «proa» natural se alzan las ruinas de una fortaleza que parece flotar sobre el vacío. Es un espectáculo visual que detiene el tiempo.

Esta estructura no se construyó por capricho estético. En el siglo XI, cuando los señores feudales dominaban estas tierras, la prioridad no era el diseño, sino la supervivencia. Su ubicación lo hacía prácticamente inexpugnable; intentar asaltarlo era, básicamente, una misión suicida.

La letra pequeña: «Aunque hoy lo veamos en ruinas, el castillo estuvo habitado y funcionando como granja hasta principios del siglo XX. Esta es la razón por la cual todavía podemos disfrutar de sus muros antes de que la vegetación se los coma por completo».

Crímenes, flechas y un perdón del Papa

Pero un castillo así no solo vive de piedras, sino de historias oscuras. La leyenda cuenta que uno de sus señores, Gerard de Castellcir, cometió la atrocidad de matar al rector local con una flecha lanzada desde lo alto de la fortaleza mientras este oficiaba misa en el valle. (Un «sniping» medieval en toda regla que le salió muy caro).

Para limpiar su conciencia, el noble tuvo que viajar a Roma a pedir clemencia. El Papa lo perdonó, pero con una condición de hierro: debía construir una iglesia nueva, Sant Andreu de Castellcir, en un punto donde no pudiera verla nunca más desde sus dominios. Un castigo visual para un asesino con buena puntería.

Más allá de los mitos, los datos históricos sitúan la primera mención de este lugar en el año 1014. Durante siglos, fue el hogar de los Castellcir, un linaje violento que terminó desapareciendo de la forma más trágica posible: por culpa de la Peste Negra en el siglo XIV.

Lo que encontrarás hoy en la cima

Si te animas a hacer la ruta senderista desde el pueblo de Castellcir, la recompensa es brutal. A pesar del paso de los años, el acceso noroeste conserva una escalera de piedra imponente que te lleva directo a un portal con arco de medio punto. Es la entrada a otro mundo.

Dentro del complejo, aún se puede identificar la capilla de Sant Martí de la Roca. Aunque fue reformada en el siglo XVI, su esencia románica sigue aquí, resistiendo a la erosión. También verás un antiguo cup donde se pisaba la uva, revestido con baldosas tradicionales catalanas, los famosos cairons.

Lo más impresionante es caminar por el borde de la «popa». La sensación de altura y el dominio visual sobre la riera de Tenes te hacen entender por qué este punto era el más estratégico de toda la comarca. Es el lugar perfecto para los amantes de la fotografía y de aquellos rincones que aún no han sido masificados por el turismo de masas.

¿Cómo llegar antes de que sea tarde?

El Castillo de la Popa se encuentra a poco más de 50 kilómetros de Barcelona. Es una excursión ideal para una mañana de domingo, accesible para casi cualquier persona con un calzado adecuado. Pero cuidado, el estado de conservación es frágil y cada invierno que pasa, la piedra sufre.

Visitarlo ahora es una decisión inteligente si quieres ver una de las siluetas más extrañas y fascinantes de toda la geografía catalana antes de que el tiempo termine su trabajo. No todos los días se puede caminar sobre la cubierta de un barco de piedra que lleva mil años intentando zarpar.

¿Te vienes a descubrirlo antes de que se convierta en leyenda?