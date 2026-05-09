El refugio secreto de Alexia Putellas: el pueblo a 25 minutos de Barcelona que forjó a la Reina

Todos conocen sus goles, su mirada felina antes de un penalti y aquel Balón de Oro que brilla en las vitrinas del Camp Nou. Pero, ¿dónde comenzó realmente a latir el corazón de la mejor futbolista del planeta? A solo 25 kilómetros del caos de Barcelona existe un lugar que custodia los secretos de su infancia: Mollet del Vallès.

Esta ciudad no es solo un punto en el mapa del Vallès Oriental; es el escenario de una transformación épica. Para quienes venimos de fuera, Mollet es un descubrimiento. Para los locales, es el lugar donde una niña pequeña soñaba con imposibles mientras cargaba sus botas de fútbol, ajena al hecho de que pronto se convertiría en un icono global. *(Sí, nosotros también hemos alucinado con la historia de sus inicios)*.

La «mentira» que cambió el destino del fútbol femenino

Si creías que el camino de Alexia Putellas fue un camino de rosas, te equivocas. Con apenas siete años, su ambición era tan grande que ni siquiera la falta de equipos femeninos podía detenerla. ¿La solución? Mentir sobre su fecha de nacimiento para poder competir con niños mayores. Ese fue el primer gran regate de su vida.

Este carácter indomable no nació por generación espontánea. Se moldeó en las plazas y campos de tierra de una localidad que hoy respira fútbol por cada poro. No es casualidad que el talento de la capitana tenga este sello de barrio, esa picardía que solo se adquiere cuando tienes que demostrar el doble que los demás para que te pasen el balón.

Dato clave: No te vayas de la ciudad sin buscar el mural de 104 metros cuadrados dedicado a Alexia. Obra del artista local Dase, es el símbolo del orgullo vecinal y un punto obligado para cualquier fan del deporte.

Su historia es un sándwich de resiliencia: fue descartada por el Barça a los 11 años, tuvo que ganarse un futuro en el Espanyol y el Levante, y volvió a casa para cumplir una promesa personal a su padre. Esa fuerza, que hoy vemos en cada carrera por la banda, se forjó aquí, en los parques y campos locales de Mollet.

Gallecs: El pulmón verde donde la Reina aprendió a correr

Si buscas una escapada diferente, lejos del ruido de la capital catalana, Mollet ofrece algo que el centro de Barcelona no tiene: Gallecs. Se trata de un paraje natural de más de 700 hectáreas de terreno protegido que parece detenido en el tiempo.

Es el pulmón verde donde la misma Alexia entrenaba y desconectaba antes de que su nombre estuviera en todas las portadas. Caminar por estos senderos es respirar el mismo aire que la capitana culé, un entorno perfecto para quien busca paz sin alejarse mucho de la civilización. *(Es el secreto mejor guardado de los corredores de la zona)*.

En este espacio, la agricultura ecológica es la reina. Puedes comprar productos de proximidad directamente de los campesinos, un lujo que conecta la modernidad de la ciudad con sus raíces más profundas. Es el lugar ideal para entender que, detrás de la estrella mediática, hay una mujer que valora el silencio y la tierra.

Una historia que va mucho más allá del césped

Mollet no es solo fútbol, aunque hoy sea su mayor exportación. Es un lugar donde el tiempo se detiene en contrastes fascinantes. Puedes pasar del modernismo exquisito del Museu Abelló a la paz casi mística de la iglesia de Santa Maria de Gallecs. Una mezcla de arte y tradición que explica la sensibilidad de sus habitantes.

Y para los amantes de la prehistoria, el Menhir de Mollet nos recuerda que esta tierra siempre ha sido cuna de gigantes. Se trata de una pieza neolítica de cinco metros de altura, uno de los hallazgos más importantes de Europa, que preside el jardín del museo con una solemnidad que impone.

Consejo de experto: Mollet ha sabido evolucionar de su pasado industrial a una ciudad dinámica. Si vas en fin de semana, busca las terrazas del centro; es donde se mide el pulso real de una ciudad que celebra los éxitos de su estrella como propios.

Visitar Mollet este 2026 es entender que las leyendas no nacen en los grandes estadios bajo los focos, sino en la constancia diaria de los parques locales. Es una escapada inteligente para quienes valoran la autenticidad y quieren conocer el «kilómetro cero» de la historia del fútbol femenino mundial.

Al fin y al cabo, recorrer sus calles es un ejercicio de inspiración. No hace falta ser un experto en táctica deportiva para sentir que en cada rincón hay un mensaje claro: no importa de dónde vengas, sino a dónde decidas llegar. Mollet es el refugio de una Reina que nunca olvidó que una vez fue la niña que engañaba el calendario para poder jugar.

La pregunta es: ¿serás capaz de encontrar el rincón exacto donde una pequeña decidió que cambiaría el mundo del deporte para siempre?