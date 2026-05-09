El refugi secret d’Alexia Putellas: el poble a 25 minuts de Barcelona que va forjar la Reina

Tothom coneix els seus gols, la seva mirada felina abans d’un penal i aquella Pilota d’Or que brilla a les vitrines del Camp Nou. Però, on va començar realment a bategar el cor de la millor futbolista del planeta? A només 25 quilòmetres del caos de Barcelona existeix un lloc que custodia els secrets de la seva infantesa: Mollet del Vallès.
Aquesta ciutat no és només un punt en el mapa del Vallès Oriental; és l’escenari d’una transformació èpica. Per als qui venim de fora, Mollet és una descoberta. Per als locals, és el lloc on una nena petita somiava amb impossibles mentre carregava les seves botes de futbol, aliena al fet que aviat es convertiria en una icona global. *(Sí, nosaltres també hem al·lucinat amb la història dels seus inicis)*.
La “mentida” que va canviar el destí del futbol femení
Si creies que el camí d’Alexia Putellas va ser un camí de roses, t’equivoques. Amb prou feines set anys, la seva ambició era tan gran que ni tan sols la falta d’equips femenins podia aturar-la. La solució? Mentir en la seva data de naixement per poder competir amb nens més grans. Aquell va ser el primer gran regat de la seva vida.
Aquest caràcter indomable no va néixer per generació espontània. Es va emmotllar a les places i camps de terra d’una localitat que avui respira futbol per cada porus. No és casualitat que el talent de la capitana tingui aquest segell de barri, aquella picardia que només s’adquireix quan has de demostrar el doble que la resta perquè et passin la pilota.
Dada clau: No te’n vagis de la ciutat sense buscar el mural de 104 metres quadrats dedicat a l’Alexia. Obra de l’artista local Dase, és el símbol de l’orgull veïnal i un punt obligat per a qualsevol fan de l’esport.
La seva història és un sandvitx de resiliència: va ser descartada pel Barça als 11 anys, va haver de guanyar-se un futur a l’Espanyol i al Llevant, i va tornar a casa per complir una promesa personal al seu pare. Aquella força, que avui veiem en cada carrera per la banda, es va forjar aquí, als parcs i camps locals de Mollet.
Gallecs: El pulmó verd on la Reina va aprendre a córrer
Si busques una escapada diferent, lluny del soroll de la capital catalana, Mollet ofereix una cosa que el centre de Barcelona no té: Gallecs. Es tracta d’un paratge natural de més de 700 hectàrees de terreny protegit que sembla aturat en el temps.
És el pulmó verd on la mateixa Alexia entrenava i desconnectava abans que el seu nom estigués a totes les portades. Caminar per aquests senders és respirar el mateix aire que la capitana culé, un entorn perfecte per a qui busca pau sense allunyar-se gaire de la civilització. *(És el secret millor guardat dels corredors de la zona)*.
En aquest espai, l’agricultura ecològica és la reina. Pots comprar productes de proximitat directament dels pagesos, un luxe que connecta la modernitat de la ciutat amb les seves arrels més profundes. És el lloc ideal per entendre que, darrere de l’estrella mediàtica, hi ha una dona que valora el silenci i la terra.
Una història que va molt més enllà de la gespa
Mollet no és només futbol, encara que avui sigui la seva exportació més gran. És un lloc on el temps s’atura en contrasts fascinants. Pots passar del modernisme exquisit del Museu Abelló a la pau gairebé mística de l’església de Santa Maria de Gallecs. Una barreja d’art i tradició que explica la sensibilitat dels seus habitants.
I per als amants de la prehistòria, el Menhir de Mollet ens recorda que aquesta terra sempre ha estat bressol de gegants. Es tracta d’una peça neolítica de cinc metres d’alçària, una de les troballes més importants d’Europa, que presideix el jardí del museu amb una solemnitat que imposa.
Tip d’expert: Mollet ha sabut evolucionar del seu passat industrial a una ciutat dinàmica. Si hi vas en cap de setmana, busca les terrasses del centre; és on es mesura el pols real d’una ciutat que celebra els èxits de la seva estrella com a propis.
Visitar Mollet aquest 2026 és entendre que les llegendes no neixen als grans estadis sota els focs, sinó en la constància diària dels parcs locals. És una escapada intel·ligent per als qui valoren l’autenticitat i volen conèixer el “quilòmetre zero” de la història del futbol femení mundial.
Al capdavall, recórrer els seus carrers és un exercici d’inspiració. No cal ser un expert en tàctica esportiva per sentir que a cada racó hi ha un missatge clar: no importa d’on vinguis, sinó on decideixis arribar. Mollet és el refugi d’una Reina que mai va oblidar que una vegada va ser la nena que enganyava el calendari per poder jugar.
La pregunta és: seràs capaç de trobar el racó exacte on una petita va decidir que canviaria el món de l’esport per sempre?