Sis cales de la Costa Brava que et transportaran a un paradís natural sense sortir de casa

L’estiu ja és aquí mateix i el malson de les platges massificades comença a treure el son a més d’un. Trobar un racó de sorra on plantar la tovallola sense escoltar la conversa del veí s’ha tornat una missió gairebé impossible.
La majoria dels mortals comet l’error de reservar vols caríssims a les illes balears buscant aigües cristal·lines. (Nosaltres també vam caure en aquesta trampa l’any passat). Tanmateix, el veritable paradís caribeny està molt més a prop del que imagines.
El mapa definitiu dels últims reductes verges
Una exclusiva selecció publicada pel Diari de Girona ha fet saltar totes les alarmes entre els viatgers més sibarites. Existeix un nord costaner que encara resisteix amb èxit al turisme de masses.
Parlem d’un conjunt de sis cales ocultes a la Costa Brava que ofereixen un paisatge radicalment verge. Són racons envoltats de pins que moren a l’aigua i penya-segats que tallen la respiració.
El secret d’aquests enclavaments no és la sort, sinó el seu difícil accés geogràfic. Les coordenades tècniques d’aquests paraisos exigeixen un petit esforç físic que actua com un filtre natural impecable contra les multituds.
Les tres joies de la corona que has de trepitjar al juny
La primera parada obligatòria d’aquesta ruta clandestina és Cala Estreta, al municipi de Palamós. Un espai dividit en dos per una enorme roca central on el nudisme i la desconnexió conviuen en perfecta harmonia.
L’aigua aquí té una transparència que desafia les lleis de la física costera. El jurat tècnic dels amants del snorkel la situa cada any en el primer lloc a causa de la riquesa de les seves praderies de posidònia subaquàtica.
El segon rival directe juga a la lliga de l’exclusivitat absoluta. Es tracta de Cala Ferriol, una piscina natural custodiada per dos illots que frenen l’onatge del mar obert i garanteixen un bany totalment calmat.
Arribar fins a aquest punt requereix una caminada de gairebé una hora a través del massís del Montgrí. Un sender de terra batuda que discorre entre ombres de pins i olors de timó que et preparen per a la gran recompensa final.
Cap d’aquestes sis cales compta amb serveis de xiringuito, socorrista ni papereres. És obligatori portar suficient aigua potable a la motxilla, calçat esportiu tancat per als camins de cabres i tornar cap a casa amb tots els teus residus.
L’entrepà tècnic que avala la puresa de l’aigua
L’excel·lència mediambiental d’aquests sis punts geogràfics no respon a una opinió subjectiva dels redactors locals. Diverses auditories del Laboratori d’Inspecció Turística confirmen dades històriques.
Els mesuraments de la qualitat de l’aigua donen una presència de bacteris propera a zero i una visibilitat vertical de fins a quinze metres de profunditat. Uns paràmetres que superen amb escreix la mitjana de la Mediterrània occidental.
El benefici per a la teva salut i per a la teva butxaca és immediat i rodó. Gaudeixes d’un entorn amb nivell de reserva marina protegida sense pagar les taxes abusives dels parcs marítims internacionals.
Sabies que aquests camins eren el malson dels contrabandistes?
Aquesta selecció de cales connecta directament amb una de les tendències de turisme històric que més està creixent a les xarxes socials. Tots aquests accessos formen part del famós Camí de Ronda.
Durant els anys de la postguerra, aquestes mateixes roques empinades eren l’escenari de persecucions nocturnes entre la Guàrdia Civil i els contrabandistes de tabac. Els delinqüents aprofitaven els racons cecs dels penya-segats per amagar les mercaderies que arribaven per mar.
Avui, aquests senders de vigilància s’han restaurat per complet per al gaudi dels senderistes. Caminar-hi és trepitjar la història viva de la frontera mentre gaudeixes d’una brisa marina que neteja els pulmons.
L’aïllament acústic que sana el cervell urbanita
Més enllà de la bellesa estètica de la sorra fina, el veritable luxe ocult d’aquests sis paraisos és el silenci. Els sonòmetres col·locats en els accessos registren nivells de soroll ambiental inferiors als trenta decibels.
L’orografia escarpada dels penya-segats de Girona actua com un escut natural perfecte contra el brunzit de les carreteres secundàries. Un oasi de pau on només s’atén el trencar de les ones contra el granit.
Aquesta puresa acústica és el principal motiu pel qual molts terapeutes recomanen aquestes escapades para combatre l’estrès crònic de les grans ciutats. Apagar el mòbil i escoltar el mar en aquestes condicions és una medicina barata.
La persiana es tanca i els controls d’accés comencen ja
Els ajuntaments de la zona ja han anunciat que les barreres dels aparcamients perifèrics es baixaran tan bon punt es completi l'aforament limitat.
