Fernando Alonso vive uno de los momentos más felices en su vida personal, ahora que mantiene una relación estable con Melissa Jiménez con quien acaba de ser padre de su primer hijo. No todo es color de rosa para el piloto de Fórmula 1, ya que más allá de este triunfo familiar no ha recibido muy buenas noticias últimamente. Sus resultados en la competición no son buenos, de la misma manera que tampoco está triunfando en su faceta de empresario.

El medio digital Informalia acaba de saber que el asturiano ha tenido que disolver la marca de moda que lanzó en 2017, llamada Kimoa, con la que pretendía convertirse en “un referente internacional del lifestyle”. Y de este cierre inesperado, que llega por los pocos ingresos que estaba obteniendo, a una sociedad que ha entrado en fase de liquidación concursal. La empresa que sostenía la marca ha quebrado, con lo cual todo lo que dependía de ella también lo ha hecho.

A lo largo de estos casi 10 años de vida, la intención de Fernando Alonso era que este proyecto le ayudara a hacerse rico fuera de los circuitos de Fórmula 1. Había destinado mucho dinero y esfuerzo, pero en los últimos tiempos habrían tenido muchas pérdidas económicas y les estaba costando que la empresa fuera viable. Antes de continuar perdiendo dinero, han optado por cortar y dejar atrás una etapa que le ha dado bastantes alegrías.

¿Cuánto dinero llegó a obtener Fernando Alonso en el mejor momento de su marca?

La marca sostenible vendía ropa deportiva con camisetas, gorras y gafas de sol que se vendían en un montón de países. Él la promocionaba porque era muy habitual verlo hacer de modelo de sus productos, hasta el punto que el logotipo lució en McLaren cuando él pilotaba allí en su primera etapa. Fue entonces cuando alcanzaron su pico, cuando lograron hacer un pico de un millón de euros de facturación que demostraba que podía ser una buena idea empresarial.

Aquel crecimiento inicial se quedó en nada con el paso del tiempo, cuando dejaron de vender tanto y los ingresos cayeron drásticamente. De hecho, el medio ha podido saber que la compañía experimentó una caída del 20% en las ventas en 2020 que lo forzó a vender el 75% del capital a una empresa americana. Fernando Alonso solo mantenía una participación minoritaria, pero confiaba en que este impulso ayudaría a cambiar la tendencia.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso han sido padres de su primer hijo | Dazn

No ha sido el caso, si nos fijamos en el resultado final de esta aventura. Las ventas y la actividad han ido disminuyendo poco a poco, hasta el cierre definitivo con unas redes sociales que no se actualizan desde hace meses y una página web que ha desaparecido cuando fue el gran escaparate de la marca en su momento.