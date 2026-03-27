Fernando Alonso y Melissa Jiménez han sido padres de su primer hijo, un bebé del que no han querido anunciar el sexo ni el nombre que han escogido para él o ella. La pareja ha mantenido mucho hermetismo en los tres años de relación y no lo han abandonado en esta ocasión, ya que hemos sabido que la periodista deportiva ha dado a luz un poco de casualidad. El piloto debía correr en el GP de Japón este fin de semana, pero la escudería anunció que llegará unos días tarde «por motivos personales«. Ahora sabemos que es por el nacimiento de su primer bebé, el cuarto para la presentadora que ya tenía tres con su ex, Marc Bartra. Han llegado las primeras palabras del asturiano, que confirma la noticia y se muestra encantado.

En declaraciones a DAZN, Fernando Alonso reconoce que han vivido esta semana «con un poco de estrés y preocupación«. Siempre hay nervios antes del parto, claro está. En su caso, todo han sido buenas noticias: «Sí que ha salido todo bien, afortunadamente, tanto para la mamá como el bebé. Y yo muy contento, este es un momento superfeli z y muy especial«, ha dicho emocionado y también un poco incómodo porque se notaba que tenía ganas de terminar esta conversación privada.

FERNANDO ALONSO ES EL PAPÁ MÁS FELIZ DEL MUNDO 😍👏



«Ha salido todo bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Es un momento superfeliz, muy especial»#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/dLmch7m2YM — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2026

Melissa Jiménez y Fernando Alonso han sido padres del primer hijo en común | Dazn

¿Dónde vivirán Fernando Alonso y Melissa Jiménez con su bebé?

Como decíamos, no han querido compartir detalles del pequeño o pequeña. De hecho, lo único que se sabe es que ha nacido esta semana y que la periodista catalana ha dado a luz en un hospital de Mónaco. La pareja convive en la capital de este país, rodeados de lujo y buen clima. Residirían cerca del puerto de Montecarlo, según dicen algunas fuentes, una ciudad en la que disfrutarán de los primeros meses como padres en un entorno privilegiado que también les va bien porque se trata de un paraíso fiscal muy cotizado por estrellas del nivel del piloto español. Con todas las comodidades imaginables y cerca de sus ciudades de origen, este paraíso les ofrece unas ventajas para la vida en familia que los habrían convencido para establecer allí su residencia.

Aún no han publicado nada en sus respectivos perfiles de Instagram, así que habrá que esperar para saber cómo se encuentra Melissa, cómo han reaccionado sus hermanastros a la llegada del pequeño o cómo lo han llamado. De momento, los más curiosos se quedarán con las ganas porque no parece que tengan intención siquiera de compartir una fotografía de anuncio con sus manitas o algo así.