Fernando Alonso i Melissa Jiménez han estat pares del seu primer fill, un bebè del qui no han volgut anunciar el sexe ni el nom que han escollit per a ell o ella. La parella ha mantingut molt hermetisme en els tres anys de relació i no l’han abandonat en aquesta ocasió, ja que hem sabut que la periodista esportiva ha parit una mica de casualitat. El pilot havia de córrer en el GP del Japó aquest cap de setmana, però l’escuderia va anunciar que arribarà uns dies tard “per motius personals“. Ara sabem que és pel naixement del seu primer bebè, el quart per a la presentadora que ja en tenia tres amb el seu ex, Marc Bartra. Han arribat les primeres paraules de l’asturià, que confirma la notícia i es mostra encantat.
En declaracions a DAZN, Fernando Alonso reconeix que han viscut aquesta setmana “amb mica d’estrès i preocupació“. Sempre hi ha nervis abans del part, és clar. En el seu cas, tot han estat bones notícies: “Sí que ha sortit tot bé, afortunadament, tant per a la mama com el bebè. I jo molt content, aquest és un moment superfeliç i molt especial“, ha dit emocionat i també una mica incòmode perquè es notava que tenia ganes d’acabar aquesta conversa privada.
“Ha salido todo bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Es un momento superfeliz, muy especial”#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/dLmch7m2YM
On viuran Fernando Alonso i Melissa Jiménez amb el seu bebè?
Com dèiem, no han volgut compartir detalls del petit o petita. De fet, l’únic que se sap és que ha nascut aquesta setmana i que la periodista catalana ha donat a llum en un hospital de Mònaco. La parella conviu a la capital d’aquest país, envoltats de luxe i bon clima. Residirien a prop del port de Montecarlo, segons diuen algunes fonts, una ciutat en la que gaudiran dels primers mesos com a pares en un entorn privilegiat que també els va bé perquè es tracta d’un paradís fiscal molt cotitzat per estrelles del nivell del pilot espanyol. Amb totes les comoditats imaginables i a prop de les seves ciutats d’origen, aquest paradís els ofereix uns avantatges per a la vida en família que els haurien convençut per instal·lar-hi la seva residència.
Encara no han publicat res en els seus respectius perfils d’Instagram, així que caldrà esperar per saber com es troba Melissa, com han reaccionat els seus germanastres a l’arribada del petit o com l’han anomenat. De moment, els més tafaners es quedaran amb les ganes perquè no fa pinta que tinguin ganes ni tan sols de compartir una fotografia d’anunci amb les seves manetes o alguna cosa així.