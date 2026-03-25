Fernando Alonso i Melissa Jiménez han estat pares del seu primer fill en comú, el quart per a la periodista esportiva que ja en tenia tres de la relació anterior amb Marc Bartra. Només han passat tres mesos des que una revista confirmés l’embaràs, una notícia bomba que sorprenia perquè han viscut la seva relació amb moltíssim hermetisme i no se sabia tampoc que volguessin tenir una criatura. Doncs així ho han fet, un naixement que corona una història d’amor que va començar fa un parell d’anys.
Cap dels dos no ha volgut parlar a la premsa sobre el tema i, de fet, no han anunciat encara l’arribava del nou membre de la família. Ha estat la BBC, curiosament, l’encarregada de confirmar-ho després que Aston Martin anunciés que el pilot no podria incorporar-se als entrenaments del Gran Premi del Japó “per motius familiars“.
En el comunicat, deien que arribaria tard aquest cap de setmana i que no atendria la premsa. Sense especificar que el motiu era la seva paternitat per preservar la seva intimitat, sí que deien que “tot està bé” i que arribaria “a temps” divendres. Serà la primera vegada que se separi del petit, doncs, un bebè del qui no sabem pràcticament res. No ha transcendit als mitjans quin dia ha nascut, encara que s’entén que ha estat aquesta setmana, com tampoc no se sap el sexe o nom que han escollit per a ell o ella.
Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026
All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP
Melissa Jiménez, mare del quart fill després dels tres que va tenir amb Marc Bartra
Melissa Jiménez ha acompanyat l’asturià a diverses carreres mentre ha estat de baixa de maternitat en aquestes últimes setmanes d’embaràs. Ell ha tingut altres parelles famoses, però mai no havia fet el pas de convertir-se en pare. Ara que està a punt de deixar la Fórmula 1 -o, almenys, això indica la seva edat- amplia la família i compleix un somni, del que havia parlat públicament en alguna ocasió.
S’ha convertit en pare de la mà de tota una experta en això de la maternitat, tenint en compte que ja és mare de Gala, de 10 anys, Abril de 7 i el Max de 6. Com s’anomenarà el seu germanet petit? Els més tafaners confien que ho anunciïn aviat per sortir de dubtes.