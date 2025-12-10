Fernando Alonso i Melissa Jiménez es convertiran en pares del seu primer fill en comú el pròxim mes de març. Així ho assegura avui la revista ¡Hola!, que ho ha pogut confirmar després de setmanes de rumors. L’absència de la periodista esportista en les últimes carreres havia fet sospitar que podia passar-li alguna cosa i ara se sap la causa. Fonts properes a la parella, que va començar a sortir fa un parell d’anys, diuen que ella es troba en el sisè mes d’embaràs i que “s’està cuidant molt”.
Als 38 anys, la reportera ha volgut agafar-se la baixa mèdica i reduir l’activitat per gaudir amb tranquil·litat de l’últim trimestre. No l’hem vist en els últims circuits i tampoc en les conferències que acostuma a presentar amb bastant freqüència.
Melissa Jimenénez tindrà el quart fill després dels tres nens amb Marc Bartra
Aquest serà el seu quart fill, després dels tres petits que va tenir en el matrimoni amb el futbolista del Barça, en Marc Bartra. Amb ell, és mare de la Gala, de 10 anys, Abril, de 7, i Max de 6. Ara, sumaran un germanet o germaneta que farà encara més nombrosa la família.
El bebè serà el primer per a Fernando Alonso, per la seva banda, que s’estrenarà en la paternitat als 44 anys. Amb aquest canvi de vida, són molts els qui donen per fet que els rumors d’una possible jubilació arribaran efectivament l’any vinent. A finals del 2026 acaba el seu contracte amb Aston Martin, així que podria ser que decidís retirar-se definitivament de la competició per dedicar tot el temps a la seva família.
Melissa i els nens viuen a Mónaco, des de fa un temps, un país nou al que s’haurien adaptat d’allò més bé si fem cas a les declaracions que ha concedit sobre el tema i les fotos maques que publica al seu Instagram. El més probable és que continuïn residint allà amb el pilot de Fórmula 1 i el bebè, que omplirà d’alegria una parella que fa un pas molt gran en la seva relació.