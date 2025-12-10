Fernando Alonso y Melissa Jiménez se convertirán en padres de su primer hijo en común el próximo mes de marzo. Así lo asegura hoy la revista ¡Hola!, que lo ha podido confirmar después de semanas de rumores. La ausencia de la periodista deportiva en las últimas carreras había hecho sospechar que podía pasarle algo y ahora se sabe la causa. Fuentes cercanas a la pareja, que comenzó a salir hace un par de años, dicen que ella se encuentra en el sexto mes de embarazo y que “se está cuidando mucho”.

A los 38 años, la reportera ha querido tomarse la baja médica y reducir la actividad para disfrutar con tranquilidad del último trimestre. No la hemos visto en los últimos circuitos y tampoco en las conferencias que acostumbra a presentar con bastante frecuencia.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso serán padres del primer hijo en común – ¡Hola!

Melissa Jiménez tendrá el cuarto hijo después de los tres niños con Marc Bartra

Este será su cuarto hijo, después de los tres pequeños que tuvo en el matrimonio con el futbolista del Barça, Marc Bartra. Con él, es madre de la Gala, de 10 años, Abril, de 7, y Max de 6. Ahora, sumarán un hermanito o hermanita que hará aún más numerosa la familia.

El bebé será el primero para Fernando Alonso, por su parte, que se estrenará en la paternidad a los 44 años. Con este cambio de vida, son muchos los que dan por hecho que los rumores de una posible jubilación llegarán efectivamente el año próximo. A finales del 2026 termina su contrato con Aston Martin, así que podría ser que decidiera retirarse definitivamente de la competición para dedicar todo el tiempo a su familia.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez son pareja desde hace un par de años | Instagram

Melissa y los niños viven en Mónaco, desde hace un tiempo, un país nuevo al que se habrían adaptado de maravilla si hacemos caso a las declaraciones que ha concedido sobre el tema y las fotos bonitas que publica en su Instagram. Lo más probable es que continúen residiendo allí con el piloto de Fórmula 1 y el bebé, que llenará de alegría a una pareja que da un paso muy grande en su relación.