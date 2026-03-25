Fernando Alonso y Melissa Jiménez han sido padres de su primer hijo en común, el cuarto para la periodista deportiva que ya tenía tres de la relación anterior con Marc Bartra. Solo han pasado tres meses desde que una revista confirmara el embarazo, una noticia bomba que sorprendió porque han vivido su relación con muchísimo hermetismo y no se sabía tampoco que quisieran tener un hijo. Pues así lo han hecho, un nacimiento que corona una historia de amor que comenzó hace un par de años.

Ninguno de los dos ha querido hablar con la prensa sobre el tema y, de hecho, no han anunciado aún la llegada del nuevo miembro de la familia. Ha sido la BBC, curiosamente, la encargada de confirmarlo después de que Aston Martin anunciara que el piloto no podría incorporarse a los entrenamientos del Gran Premio de Japón «por motivos familiares«.

En el comunicado, decían que llegaría tarde este fin de semana y que no atendería a la prensa. Sin especificar que el motivo era su paternidad para preservar su intimidad, sí que decían que «todo está bien» y que llegaría «a tiempo» el viernes. Será la primera vez que se separe del pequeño, pues, un bebé de quien no sabemos prácticamente nada. No ha trascendido a los medios qué día ha nacido, aunque se entiende que ha sido esta semana, como tampoco se sabe el sexo o nombre que han elegido para él o ella.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

Melissa Jiménez y Fernando Alonso confirmaban que serían padres el mes de marzo | ¡Hola!

Melissa Jiménez, madre del cuarto hijo tras los tres que tuvo con Marc Bartra

Melissa Jiménez ha acompañado al asturiano a varias carreras mientras ha estado de baja de maternidad en estas últimas semanas de embarazo. Él ha tenido otras parejas famosas, pero nunca había dado el paso de convertirse en padre. Ahora que está a punto de dejar la Fórmula 1 -o, al menos, eso indica su edad- amplía la familia y cumple un sueño, del que había hablado públicamente en alguna ocasión.

Se ha convertido en padre de la mano de toda una experta en esto de la maternidad, teniendo en cuenta que ya es madre de Gala, de 10 años, Abril de 7 y el Max de 6. ¿Cómo se llamará su hermanito pequeño? Los más curiosos confían en que lo anuncien pronto para salir de dudas.