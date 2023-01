Dani Martínez i Melissa Jiménez, nova parella sorpresa

Dani Martínez i Melissa Jiménez han estat enxampats pels paparazzi en un passeig per Madrid que podria haver tret a la llum la seva relació. El presentador i la periodista, coneguda en la premsa rosa pel seu matrimoni amb el futbolista Marc Bartra, tornaria a estar il·lusionada després del divorci. No se sabia ni tan sols que es coneixien, dos personatges famosos que sorprenentment haurien decidit iniciar una aventura amorosa tal com fan pensar aquestes fotografies publicades per la revista ¡Hola!.

En aquestes imatges, de les que cap dels dos no s’han pronunciat, se’ls veu passejant per Madrid mentre anaven aturant-se per diferents agències immobiliàries. Sembla que el que està buscant pis és ell, ja que l’haurien vist apuntant telèfons després de fixar-se en uns quants anuncis de pisos de lloguer. Fa quatre mesos que va quedar-se solter, mentre que ella va separar-se del pare dels seus tres fills ara fa un any. Tots dos tenen en comú que són molt discrets pel que fa a les seves vides personals, per la qual cosa sembla improbable que diguin res sobre aquests inicis.

El que no poden negar és que són ells els protagonistes d’unes fotografies que estan fent parlar molt. No se’ls veu fent-se cap petó ni agafats de la mà, però sí que queda palesa la complicitat entre ells “en una conversa plena de riures i gestos còmplices“. També podria ser que només fossin amics, però la revista anuncia sense cap dubte que saben que estan junts.

Melissa Jiménez ha estat enxampada amb Dani Martínez | Europa Press

Marc Bartra confirma que ell també té nova parella, Jessica Goicoechea

Marc Bartra, per la seva banda, ha confirmat aquesta setmana que ell també té nova parella. Parlem de Jessica Goicoechea, una model internacional amb qui ha publicat una foto que serveix per anunciar que, efectivament, els rumors són certs.

Marc Bartra i Jessica Goicoechea confirmen la seva relació | Instagram

El futbolista ha celebrat l’aniversari al seu costat, una relació que confia que duri molt de temps i el faci feliç després de la separació de Melissa Jiménez.