Isabel Preysler té nou amor: empresari i amb un gran patrimoni

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa han trencat fa pocs dies, però això no ha impedit que la premsa rosa ja comenci a buscar nova parella a la socialité. Aquest cap de setmana s’ha estat parlant sobre aquest tema a Fiesta, el programa que presenta Emma García a Telecinco. Ha estat la periodista Paloma Barrientos l’encarregada de treure a la llum una informació que ha rebut sobre una presumpta novetat important en la seva vida sentimental. Segons el que ha pogut saber, Isabel Preysler estaria il·lusionada una altra vegada.

I qui és l’afortunat? Un empresari espanyol de 70 anys: “Parlem d’un senyor divorciat d’uns 70 anys amb molt bon aspecte, ben relacionat i amb un gran patrimoni. Sempre es veuen fora d’Espanya”. El més fort és que li diuen que Isabel i aquest misteriós empresari s’estarien veient des de fa mesos, el que podria fer pensar que Isabel Preysler hauria estat infidel al premi Nobel.

Li han preguntat al respecte, però ella no ha volgut pronunciar-se al respecte. No ha confirmat ni desmentit la informació, com tampoc no ha donat cap pista sobre qui podria ser aquesta nova conquesta. Els periodistes del cor també han preguntat sobre el tema a Mario Vargas Llosa, que ha deixat clar que no parlarà al respecte: “No faré cap declaració”.

Isabel Preysler, amb una nova parella? | Telecinco

Mario Vargas Llosa no es pronuncia sobre la nova relació d’Isabel Preysler

L’últim que havia dit era que totes les informacions que havien sortit sobre els motius de la ruptura eren falsos. Va dir-se que els seus atacs de gelosia tenien a veure amb la fi de la seva relació: “Sembla que l’escriptor està acostumat a sortir i a marxar de casa uns dies, el que Isabel li hauria dit que no volia continuar suportant més. La gelosia no és d’una nit ni d’un dia, és una actitud prolongada en el temps”, va dir-se. Vargas Llosa va aparèixer públicament per desmentir-ho: “No, no existeixen. No és veritat, no és cert“.