Revelen més detalls dels atacs de gelosia de Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa han trencat després de vuit anys junts. Des que es confirmés la notícia s’ha estat especulant molt amb els presumptes rumors que els haurien donat ales a prendre aquesta decisió. En un primer moment es deia que havia estat pels continus atacs de gelosia de l’escriptor, els que tenien farta la socialité. Ell va negar que fos cert, però ara surten a la llum més detalls en aquest sentit.

A El programa de Ana Rosa han assegurat que els seus amics confirmen que, efectivament, el Nobel és un home molt gelós: “Ell ha admès en alguna ocasió que ho és i, a més a més, va haver-hi un episodi clau durant una festa. A Isabel li tocava ballar amb l’amfitrió i, quan va acabar la música, ella va continuar ballant amb una altra persona. Mario va apropar-se a la pista i la va treure d’allà. Ella va reaccionar marxant-se ràpidament del lloc, el que va passar poc després de celebrar el primer any de parella”.

Més endavant, es trobaven de viatge a Nova York quan ella va rebre una trucada d’un home des d’Europa. Van anar a sopar i, en tornar a l’habitació, ell li hauria dit que sabia qui li havia trucat i que volia que parlés amb ell “per demanar-li que no la truqués mai més”. En el programa han assegurat que Isabel s’hauria enfadat moltíssim i que va produir-se una escena a l’habitació.

Per què han tallat Isabel Preysler i Vargas Llosa? | Europa Press

Tamara Falcó, causant indirecta de la ruptura d’Isabel Preysler i Vargas Llosa

Doncs bé, la revista Lecturas afegeix un altre motiu a aquesta separació. Avui treu en portada una informació que podria explicar per què Mario Vargas Llosa i Isabel Preysler haurien acabat tan malament. La parella tindria molts problemes, als que va sumar-se una forta discussió que hauria tingut com a causant Tamara Falcó.

La filla d’Isabel va participar en un congrés ultracatòlic a Mèxic en el que va deixar anar un discurs polèmic que molts van titllar d’homòfob. Aquesta controvèrsia no hauria fet gens de gràcia al premi Nobel, que hauria retret a la seva parella que no fes ni digués res en contra de la filla després d’un escàndol com aquest.

Tamara Falcó, causant de la ruptura d’Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa | Lecturas

Isabel Preysler, il·lusionada amb un empresari de Sevilla?

Només ha passat una setmana des de l’anunci de la separació i algun programes del cor ja diuen que Isabel Preysler tindria una nova parella. Des del programa d’Antena 3, Y ahora Sonsoles, asseguren que la famosa estaria “il·lusionada” amb un empresari de Sevilla. No han donat el seu nom ni més detalls, però sí que deixen caure que podríem veure-la del braç d’un altre home ben aviat.