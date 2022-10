Tamara Falcó intenta defensar-se després de la polèmica homòfoba

Tamara Falcó ha rebut crítiques ferotges per l’al·legat que va fer des de Mèxic fa uns dies, quan va lamentar públicament que hi hagi tanta llibertat sexual. Més concretament, va etzibar: “Estem vivint un moment molt complicat per a la humanitat, hi ha tants tipus de sexualitats i tants llocs diferents on pots exercir el mal. Crec que en altres generacions no era tan evident i no estava tan ben vist”. La seva imatge pública ha empitjorat moltíssim i la filla d’Isabel Preysler ha volgut defensar-se en la seva intervenció a El Hormiguero.

El presentador, Pablo Motos, li donava el torn de paraula: “L’has fet grossa, Tamara. Tens col·lectius homosexuals enfadadíssims amb tu. Explica’ns què volies dir realment i què ha passat”, l’animava. I ella, visiblement nerviosa, intentava justificar-se: “Per mi això és especialment difícil perquè aquestes paraules estan tretes de context. Jo estava explicant les raons per les quals avui dia no podia tenir una família amb Íñigo Onieva, en cap cas volia fer referència al col·lectiu LGTBI+ i tampoc no vaig fer cap al·lusió. Res més lluny de la meva intenció perquè no sóc jo. Crec que si realment creus que jo dic això…”.

“Si veus el vídeo, el que he publicat en el meu Instagram, te n’adones que no em referia a allò en cap cas. Crec que s’estan fent servir aquestes paraules en contra meva. No és veritat. Aquesta és l’última vegada que parlo del tema, perquè ni tan sols havia d’estar aquí parlant d’això”, ha etzibat molt enfadada per haver de donar explicacions.

Tamara Falcó també ha volgut negar la seva homofòbia a Instagram

“Des de fa uns dies se m’ha acusat de ser homòfoba. Doncs no ho sóc. La paraula “desviacions” que vaig fer servir feia referència a comportaments que tenia el meu ex i que no estaven alineats amb la meva manera d’entendre la vida en parella. Encara que aquesta no fos la meva intenció, demano perdó a qualsevol col·lectiu que s’hagi vist atacat per les meves declaracions. Reitero que mai no desitjaria el mal a ningú i encara menys incitaria a l’odi”, escrivia en un comunicat que compartia poc abans a través del seu perfil d’Instagram. Una polèmica que ha intentat deixar enrere però que és probable que continua assenyalant-ne una mica més.