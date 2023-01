Vargas Llosa desmenteix Isabel Preysler en unes declaracions contundents

Isabel Preysler ha anunciat la separació de Mario Vargas Llosa en una entrevista exclusiva a una revista. El premi Nobel encara no s’havia pronunciat al respecte, encara que és ell qui pitjor queda en les declaracions de la socialité perquè l’acusa d’haver tingut un parell d’atacs de gelosia. S’ha filtrat que el motiu real seria la negativa a casar-se del peruà, un desig al que Isabel no estaria disposada a renunciar. Que no vol passar per l’altar? Doncs millor trencar directament. Els fills de Vargas Llosa s’han mostrat encantats amb la ruptura, ja que no suportaven la filipina. Però què opina el protagonista de tot plegat?

Les càmeres d’Europa Press l’han captat a l’entrada de casa, on arribava després d’uns dies de viatge. L’escriptor ha trencat el seu silenci per confirmar la ruptura i ha sorprès en deixar anar una afirmació que ningú no esperava: “Què volen saber? Jo estic molt bé, acabo de passar un dia a París. L’única cosa que vull és confirmar l’entrevista que ha donat Isabel. Els motius de la ruptura no existeixen, no són veritat i no són certs”. Sembla que es refereix als presumptes atacs de gelosia amb què ella justificava la separació.

Mario Vargas Llosa nega els motius de la ruptura | Europa Press

La ruptura d’Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa, a través d’un missatge

Des que confirmessin la ruptura, els rumors sobre el final de la seva relació de vuit anys s’han anat multiplicant. L’últim té com a protagonista Isabel Preysler, qui diuen que hauria fet el pas de trencar la relació a través d’un missatge de telèfon. En aquest presumpte text, Isabel comunicava a la seva parella que no volia que tornés a casa “ni ara ni mai més”.

El País s’ha posat en contacte amb fonts properes a la parella que asseguren que el problema principal ha estat “la incompatibilitat” entre ells perquè a ell només li interessa la cultura i a ella l’espectacle: “Ell se sentia incòmode en veure la seva figura convertida en un ornament i un reclam per a les festes”. Diuen que va arribar un dia en què Vargas Llosa va adonar-se que no volia continuar lligat a la vida social de la seva parella i que per això va marxar de casa: “Al cap de pocs dies va enviar la secretaria a recollir una mica de roba amb la intenció de tornar a casa més endavant, però el missatge d’Isabel ho va canviar tot”.