Filtren el motiu real de la separació d’Isabel Preysler i Vargas Llosa

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa han anunciat la seva separació, una ruptura amb la que s’havia especulat molt els darrers mesos. Era l’estiu quan una revista treia a la llum que la parella havia tingut una forta discussió i que, per aquest motiu, el premi Nobel havia marxat de casa. Poc després, tots dos ho van desmentir i van dir que continuaven convivint. Ara, però, un altre episodi similar hauria fet que se n’adonin que no tenen futur.

Ha estat ella qui ha concedit l’entrevista bomba a la revista ¡Hola! en la que confirma que la decisió és ferma. Els motius amb els que expliquen la ruptura les seves persones de confiança? Sorprenents, ja que acusen l’escriptor peruà d’haver tingut un parell d’atacs de “gelosia infundada” abans de marxar enfadat per la porta.

Mario Vargas Llosa i Isabel Preysler se separen | Europa Press

Isabel Preysler volia casar-se amb Mario Vargas Llosa

Ara és María Patiño qui ha volgut dir la seva des de Sálvame, programa en què ha tret a la llum quin és el motiu real de la ruptura de la parella. Assegura que una persona molt propera a l’ex de Mario Vargas Llosa li confirma que, en realitat, ho han deixat perquè Isabel Preysler s’havia obsessionat amb una possible boda entre ells: “El primer que m’han deixat clar és que Isabel Preysler no ha explicat la veritat. M’expliquen que fa, aproximadament sis mesos, ella va començar a tenir una obsessió. Tenia una important petició. En repetides ocasions, deia que el seu únic desig era casar-se i ell no volia fer-ho”.

“Ella li ho va tornar a demanar perquè el dia que li passés alguna cosa al peruà, ella no volia ser recordada com la seva amant. Va insistir i insistir, però ell sempre deia que no. Aquesta última petició va produir-se aquests últims dies, quan ella va donar-li l’ultimàtum i va repetir que volia que es cassessin. Ell li va deixar clar que no volia casar-se amb ella i és per aquest motiu que la relació es trenca”, ha deixat anar.

María Patiño revela el vertader motiu de la ruptura d’Isabel Preysler i Vargas Llosa | Telecinco

I d’un possible compromís, a la ruptura definitiva. Tots dos volien coses diferents, així que haurien arribat a la conclusió que el millor era separar-se. Explica que Vargas Llosa hauria comunicat aquesta separació als fills fa quinze dies, el que quadra amb la data que ofereix la revista.