Sol Villanueva, de presentadora dels Informatius a 16 mesos a l’hospital

Sempre interessa saber què s’ha fet d’alguns actors i presentadors famosos que van desaparèixer de sobte després d’uns anys de molta fama. L’últim cas que s’ha comentat és el de Sol Villanueva, periodista dels Informatius de Telecinco que va ser la cara visible d’aquest programa entre el 1997 i el 2006. Després d’uns anys apartada de la televisió, la presentadora hi torna en l’entrevista que ha concedit per promocionar el seu llibre.

Sol Villanueva va ingressar a l’hospital el 2020 entre la vida i la mort per culpa d’una malaltia autoimmune contra la que ha hagut de lluitar: “No podia moure cap part del meu cos, només lleugerament el dit gros del meu peu dret. Tenia moltes al·lucinacions i no podia parlar”. Què li passava? Els metges van diagnosticar-li la síndrome de Guillain Barré després de quinze dies a l’UCI. Va estar 16 mesos a l’Hospital Nacional de Paraplègics, el que s’ha convertit en la seva llar.

Sol Villanueva parla de la seva malaltia | Telecinco

La presentadora Sol Villanueva relata la seva dura experiència en un llibre molt esperat

“Tenia falta de mobilitat física i també en la parla, que és encara pitjor perquè no pots comunicar-te. He renascut, he perdut la por a la mort i ara aprecio més la vida”, diu. Ara explica la seva dura experiència en un llibre: “Escriure va ser la meva vàlvula d’escapatòria quan no podia fer res ni moure’m”. La part més dura ja ha quedat enrere, però ha de continuar recuperant-se: “Hi ha moments en els que sembla que la malaltia ha desaparegut de la teva vida. Hi ha vegades en què estic asseguda al sofà mentre miro la televisió relaxada i em sembla que no tinc res… fins que em poso dempeus i m’adono del que em costa moure’m. És allà quan soc conscient del que m’ha passat”. Una entrevista sincera que aprofita per destacar què li ha passat i com es troba.