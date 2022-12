Alba Carrillo sorprèn en assegurar que visita la presó regularment

Alba Carrillo és una capsa de sorpreses. La tertuliana de televisió ha desaparegut dels platós temporalment després de l’escàndol amb Jorge Pérez, amb qui van filtrar-se uns vídeos que demostraven que havia estat infidel a la dona amb ella. No vol parlar més sobre el tema, però això no ha impedit que aparegui en el programa que té amb Nagore Robles a Mtmad. En l’última emissió, han entrevistat Esty Quesada, coneguda com Soy una pringada.

Estaven parlant sobre assassinats quan, de sobte, Alba Carrillo treia a la llum una informació sorprenent que no se sabia sobre ella: “Dono un club de lectura a presó“, ha revelat. Aquesta pràctica s’inclouria dins de la carrera que està estudiant, Criminologia. Alba Carrillo sempre hauria estat una apassionada dels crims i les investigacions, tal com ha dit ara: “Si vols saber com ocultar un cadàver o alguna cosa així, truca’m”, ha etzibat en directe.

Alba Carrillo reconeix que visita la presó regularment | Mtmad

Alba Carrillo i Jorge Pérez, apartats de la televisió

Cap dels dos no ha tornat a televisió des de la filtració dels vídeos, encara que això no impedeix que es parli d’ells. La situació era tan exagerada i es parlava tant sobre el seu affaire que Alba Carrillo hauria patit un fort atac d’ansietat que l’hauria dut fins a l’hospital. Del Jorge no se sap massa cosa, però sí de la dona. Alicia Peña va ser la gran assenyalada quan va saber-se que l’exguàrdia civil l’havia enganyat. Molt enfadada, ella no ha fet més que intentar que no es parlés sobre el tema a televisió. De fet, ha amenaçat Sálvame de prendre mesures legals si no deixen de parlar del vídeo íntima del seu marit.

Aquest cap de setmana, la dona de Jorge ha publicat un vídeo en el seu perfil d’Instagram en el que agraeix el suport que ha rebut: “El meu marit i jo ens hem envoltat de professionals que ens han assessorat i donat suport. Estem molt agraïts per la seva comprensió per aconseguir el nostre propòsit, veracitat i justícia”.