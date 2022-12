Jorge Javier Vázquez torna a Badalona per Nadal: “Viatge nostàlgic”

Jorge Javier Vázquez ha tornat a casa per Nadal. El presentador està passant les festes amb la família, la que continua vivint en la seva Badalona natal. Ara feia un temps que no hi anava, pel que explica, el que ha provocat que li entri nostàlgia i enyorança de l’època en la que vivia allà. En el seu perfil d’Instagram, el de Sálvame ha compartit un seguit de fotos de diferents racons de la ciutat.

En primer lloc, se’l veu en un primer pla al costat de les característiques vies del tren al costat de la platja. I què ha escrit per acompanyar aquesta instantània? Un missatge en el que reconeix que trobava a faltar Badalona: “Redescobrir la teva ciutat tot passejant-hi per Nadal. El centre de Badalona està espectacular. Quin viatge nostàlgic acabo de fer. Què maca que està Badalona. Quins records. Roda el món i torna al Born. Gràcies a tots els veïns que m’han saludat amb tanta estima”, continua com a agraïment.

A més a més, també ha volgut compartir les fotografies que ha fet d’altres indrets. La platja ha tingut un paper destacat, la que també ha volgut trepitjar i capturar. Ha anat pel passeig marítim amb les característiques palmeres, ha fet una foto a la façana de l’església i també alguns dels carrers del seu barri.

El presentador de Sálvame, de gira per Espanya per promocionar el seu últim llibre

El presentador ha deixat les signatures de llibres i les entrevistes promocionals, les que l’han tingut ocupat aquestes darreres setmanes. El seu objectiu era que els fans tinguessin ganes de comprar el seu llibre autobiogràfic per Nadal, el que sembla que ha aconseguit tenint en compte que les xifres de vendes són molt bones. Després d’aquest descans, tocarà tornar a la feina i encarar el començament del 2023 a Telecinco amb un Sálvame canviant que continua fent modificacions per adaptar-se al que volen els teleespectadors.