Jorge Javier explica per què mai no ha volgut ser pare

Jorge Javier Vázquez no és un apassionat del Nadal, una època que acaba d’arribar i ell ja vol que acabi. El presentador preferiria escapar del fred, de les trobades familiars i dels dinars, però sap que “no hi ha escapatòria”. El de Badalona ha reflexionat sobre la poca gràcia que li fan les festes en una columna en la que ha tractat un tema del que no acostuma a parlar, sobre una hipotètica paternitat.

El líder de Sálvame mai no ha volgut tenir fills, tal com reconeix en aquest escrit a Lecturas. Per per què? Principalment, perquè està convençut que no hauria estat un bon pare: “Em reafirmo en la idea que una de les millors coses que he fet en la vida és la de no voler tenir fills. No hauria estat un bon pare. Seria un pare d’aquells que pateix des que es lleva fins que va a dormir i aquesta és una de les pitjors coses que li pot passar a un fill, que senti que els seus actes poden arribar a provocar por en els seus pares. No, no. Ser pare significa acceptar que el teu fill ha d’equivocar-se i patir, el que a mi em faria patir i estar amargat“.

Per una altra banda, Jorge Javier ha destacat que creu que li està millorant el caràcter: “Ara em deixo portar i ja no m’enfado, només m’enfado per molt poques coses. Crec que estic deixant de ser el nan rondinaire per convertir-me en el nan que s’adapta a tot. Tot m’és relativament igual que, arribats a cert punt vital, és una manera més tranquil·la de viure. Durant molt de temps he intentat controlar tot el que passa al meu voltant i una mica més. Ara me n’adono que l’afany controlar em provoca molt patiment”, reflexiona.

Jorge Javier critica els companys de professió | Telecinco

Sálvame renova una altra temporada

Jorge Javier i tot l’equip de Sálvame ha renovat una altra temporada, una bona notícia que podria no haver arribat tenint en compte que aquest ha estat un any dolent pel que fa a les audiències. Hi ha dubtes amb la continuïtat del programa del cor, però Vertele ha pogut saber que l’any vindrem continuarà a la graella. A més a més, també hauria renovat El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Socialité i Fiesta.