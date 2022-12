Amaia Montero, “desorientada” en el primer vídeo després de l’ingrés

Amaia Montero ha reaparegut després de l’ingrés hospitalari que tant ha preocupat els seus fans. No s’ha sabut pràcticament res d’ella des que publiqués un missatge en què deia que s’estava començant a plantejar si la vida pagava la pena. Va deixar clar que se sentia “destruïda“, una sensació que també aportava la fotografia que acompanyava aquell missatge en la que se la veia molt desmillorada.

L’antiga vocalista de l’Oreja de la Van Gogh va haver d’estar a l’hospital durant una època i li ha anat bé, ja que els metges consideren que ha millorat i que està prou bé per poder rebre l’alta. El cap de setmana ha aprofitat per quedar amb uns amics a Biarritz, un lloc al que acostuma a anar sovint. Se l’ha vist més arreglada i amb millor cara que últimament en un ambient amb música festiva: “Se la veu integrada i a l’espera dels seus amics en un ambient relaxat”.

Més fotos i detalls de l’estat de l’Amaia Montero

Ara bé, el testimoni que ha filtrat les imatges a Sálvame assegura que la van veure acompanyada d’un amic i “una mica desorientada”: “Se li veia a la cara que tenia la mirada perduda mentre arrossegava els peus, el que ens va cridar l’atenció. Em va costar reconèixer-la i després, quan vaig veure que sí que era ella, vaig adonar-me que era una Amaia Montero una mica oblidada”.

Amaia Montero reapareix després de l’ingrés | Telecinco

La cantant ha estat vista al País Basc | Telecinco

Amaia Montero té millor cara, però les persones que l’han vist continuen dient que no se la veu del tot bé perquè encara té mala cara i camina més lentament i més despistada. Ella no ha dit res al respecte, però els seus amics estan parlant amb les revistes del cor per deixar clar que, efectivament, la veuen més animada i que creuen que el seu estat no té res a veure amb el d’abans.