Amaia Montero reapareix: foto nova i declaracions impactants

El que lamenta? Com han tractat alguns mitjans aquests problemes de salut mental, sobretot perquè ha vist que han perseguit els seus familiars i amics per poder saber més informació: “Bastant fort com han estat els mitjans amb la meva família”, denuncia.

Amaia Montero, enfadada amb el tracte que ha rebut per part els mitjans de comunicació en el seu pitjor moment

Amaia Montero ha reaparegut després del seu ingrés hospitalari, el que s’hauria produït per culpa d’una crisi d’ansietat molt forta. La cantant té els fans molt preocupats, els qui veuen que no aixeca el cap i s’enfonsa més i més en uns mesos molt complicats. En aquesta ocasió, ha concedit unes declaracions molt esperades en les que reconeix que no té ganes de fer massa cosa: “No és un moment de celebració“. No vol entrar en detalls sobre el perquè d’aquesta crisi, un silenci que intenta justificar: “Sabeu com soc de reservada en el meu àmbit personal i molt més en una cosa així“.

A més a més d’aquestes declaracions, l’antiga vocalista de La Oreja de Van Gogh ha publicat una fotografia actual en el seu perfil d’Instagram per demostrar que ha millorat. A l’última instantània que havia compartit se la veia molt desmillorada físicament, un moment dolent que ha deixat enrere tal com evidencia aquea en què se la veu més somrient i amb millor cara.

La cantant intenta recuperar-se d’una etapa complicada en la que ha patit molt, però de la que encara no es veu preparar per parlar-ne i donar-ne detalls. El temps dirà si realment es troba millor i capaç de preparar un disc molt esperat pels fans que de ben segur que té molta repercussió.