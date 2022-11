Amaia Montero, ingressada en una clínica des de fa un mes

Amaia Montero ha estat desapareguda aquest últim mes, el que no feia cap gràcia als fans perquè estaven realment preocupats per ella. Ara hem pogut saber que fins i tot ella ho estava, tenint en compte que hauria pres la decisió d’ingressar en una clínica per intentar millorar.

Cal recordar que la cantant, coneguda per ser la primera vocalista de La oreja de Van Gogh, va publicar una fotografia molt impactant en el seu perfil d’Instagram en la que apareixia visiblement desmillorada. El pitjor de tot era el text amb la que l’acompanyava, un “per a què serveix la vida?” que feia témer el pitjor.

Ara, la revista Lecturas i la Semana publiquen en portada més fotografies de l’artista. Se la veu una mica més grassoneta i amb millor cara, pel que sembla. En aquests articles, expliquen que les imatges les van fer a la porta d’una clínica en la que Amaia hauria ingressat voluntàriament fa ara un mes: “Ha estat en una clínica de Navarra diversos dies, sempre acompanyada de la seva família que també l’ha ajudat en el moment de rebre l’alta i tornar a casa”. Des del seu entorn asseguren que “està millor i bé“.

Amaia Montero ha estat ingressada | Semana

La cantant s’ha posat en mans de professionals | Lecturas

Els amics d’Amaia Montero reconeixen que no la veuen bé

En aquestes últimes setmanes, han estat diverses persones properes a ella les que han confirmat que, efectivament, no està bé. La primera a parlar-ne era la germana, que reconeixia davant de la premsa que Amaia travessava “una època molt dolenta“. També un dels seus ex, Gonzalo Miró, insistia en el fet que aquesta és simplement una mala ratxa: “Tots tenim males èpoques, però ella és una gran persona amb un cor que no li cap al pit”.

L’última a donar informació sobre Amaia ha estat Cayetana Guillén Cuervo, amiga íntima d’Amaia Montero. I què ha dit? “Sé que es recuperarà segur perquè és molt forta i meravellosa. No és fàcil estar sempre exposada públicament, aquest és un plus que s’ha de tenir en compte. Jo et dic que tirarà endavant, per això, n’estic segura”. Un missatge d’esperança que ajuda, juntament amb la constatació que la cantant ha decidit posar-se en mans de professionals per intentar superar aquest moment tan dur.

Ara que ha rebut l’alta, s’espera que Amaia Montero continuï recuperant-se des de casa. El més probable és que els psicòlegs li hagin recomanat que descansi i desconnecti de les xarxes socials, dues idees que els fans confien que l’ajudin a estar millor.