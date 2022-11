Novetats d’Amaia Montero després d’un mes de preocupació i silenci

Amaia Montero continua amb els fans molt preocupats, els qui no saben res d’ella des que publiqués una fotografia molt impactant que va evidenciar que la cantant no està bé. Mala cara, molt empitjorada físicament, sense pentinar i amb les ulleres molt pronunciades: l’artista travessa un mal moment i així ho ha confirmat la seva germana. El que més va angoixar va ser el comentari que va escriure en aquest post: “Si l’esperança és l’última cosa que mor i encara no l’he perdut, de què em serveix la vida?“.

Des de llavors no s’havia tornat a pronunciar públicament i molts li estaven donant voltes a com estaria. El seu comportament està sent molt estany recentment, el que també preocupa al seu entorn més proper. El Español ha parlat amb alguns dels seus amics: “Amaia està en un moment difícil, però la família i un exèrcit d’amigues li estan mostrant el seu suport. S’ha dit que compareixeria per aclarir com està, però això no passarà“.

Amaia Montero sorprèn amb el seu nou aspecte | Instagram

Amaia Montero confia en què tot surti bé després d’una època dolenta

El que té al cap la cantant és en poder tornar a la feina el més aviat possible: “Està bé i va millorant. La seva il·lusió més gran és estar centrada en la música i en què tot surti bé“, diuen. La germana recalcava que Amaia és una dona “molt sensible” i que no ho ha passat bé. El seu pitjor moment hauria arribat amb la mort del pare el 2009, del que encara no s’hauria recuperat: “No ha superat aquest dolor encara, un dolor que no sabia que existia”.

I com està la vida amorosa d’Amaia Montero? Les fonts amb les que ha contactat el digital asseguren que en aquests moments està soltera: “Contràriament al que es diu, ella ha tingut molta sort en l’amor perquè ha tingut grans amors que no s’han conegut”.