Amaia Montero preocupa amb una fotografia que ha fet parlar molt

Amaia Montero ha tornat a fer parlar amb la publicació d’una imatge que demostra que continua immersa en un mal moment. La cantant, coneguda per haver estat la vocalista de La Oreja de Van Gogh en els seus inicis, està encadenant una polèmica rere una altra en els darrers anys. El seu perfil d’Instagram és escenari que alguna cosa li passa, tenint en compte que apareix amb molt mala cara en la gran majoria de les fotografies que comparteix. Aquesta última, però, va una mica més enllà i ha arribat a preocupar els fans i també personatges famosos que li han mostrat el seu suport.

En aquesta foto, podem veure l’artista sense maquillar ni pentinar, visiblement demacrada amb ulleres marcades i cara cansada. Davant d’això molts ni tan sols van respondre, però l’allau de missatges el va començar a rebre quan una hora després va tornar a publicar la mateixa fotografia amb un missatge que no va fer gràcia: “Si l’esperança és l’última cosa que mor i encara no l’he perdut, de què em serveix la vida?“. Com era d’esperar, moltíssimes persones van enviar-li missatges d’ànims mentre li preguntaven si estava bé.

Amaia Montero sorprèn amb el seu nou aspecte | Instagram

Amaia Montero, viral per un parell de publicacions estranyes a Instagram

En aquests últims dies també s’havia parlat d’ella per dues publicacions estranyes. En la primera, Amaia Montero criticava un hotel de cinc estrelles al que havia anat diverses vegades. Els va acusar d’haver-la tractat com “una absoluta merda, com una caca”. Va acabar eliminant aquesta publicació, com també unes altres en què compartia fotos estranyes en les que etiquetava la policia del País Basc.

El Español ha contactat amb amics propers de la cantant, que reconeixen que no entenen aquest comportament estrany. Diuen que els sorprèn perquè aquests dies la veien contenta pel seu retorn als escenaris després de quatre anys sense actuar: “Està molt centrada i amb ganes de publicar disc nou”, diuen. Unes paraules que fan que les publicacions que està fent a Instagram recentment estranyin encara més.

Soraya, Diana Navarro i Paula Echevarría envien ànims a la cantant

Davant de l’última publicació d’Amaia Montero, en la que apareix amb tan mala cara, són moltes les famoses que han volgut escriure-li un missatge públicament per mostrar-li el seu suport. La més contundent ha estat Soraya, l’exconcursant d’Operación Triunfo, que ha volgut deixar clar que està al seu costat: “Aquest és un missatge d’amor i admiració, suport, estima, respecte i empatia cap a la meva companya Amaia Montero. Ens ha tocat viure a aquesta generació en un món molt complicat i aquells que són fràgils i sensibles ho paguen car. Vull dir-li que l’admiro i que li envio molta força i molta llum en aquests temps d’ombres. Estem amb tu al teu costat, Amaia”.

Una altra cantant, Diana Navarro, ha volgut recordar-li a l’Amaia que ha estat una de les cantants més exitoses i que ha de tirar cap endavant: “Resiliència, companya meva. Ets la reina del pop, no ho oblidis! Vinga!”. També famoses d’altres disciplines han escrit, com el cas de Paula Echevarría: “La vida sempre serveix”.

Amaia Montero no ha fet declaracions al respecte, un silenci que acostuma a mantenir després de publicar fotografies com aquesta malgrat que acabin generant moltíssims comentaris i també preocupació. De moment, els fans hauran d’esperar per tornar a saber d’ella, qui en principi està preparant el seu retorn als escenaris. No se sap com està realment i si és que li ha passat alguna cosa, però les primeres hipòtesis deixen caure que estaria travessant una depressió severa que ja dura uns quants mesos.