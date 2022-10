Amaia Montero, viral per la crítica ferotge que ha dedicat a un hotel

Amaia Montero torna a ser notícia després d’uns mesos sense saber-se res d’ella. Recentment, s’ha parlat de la vocalista per les impactants declaracions de Leire Martínez, la cantant que la va substituir al capdavant de La Oreja de Van Gogh. Ara bé, l’artista no ha volgut entrar en el que ha dit sobre la presumpta guerra existent entre elles. Per què l’apunten els flaixos avui, llavors? Per la crítica que acaba de fer públicament contra l’hotel de cinc estrelles en el que s’ha allotjat.

La cantant tindria un hotel preferit a Biarritz en la que hauria dormit unes quantes vegades. L’havia freqüentat bastant i mai no havia tingut problemes… fins ara. El programa de tafaneries de Telecinco, Socialité, ha parlat aquest dimecres amb ella per esbrinar què li ha passat exactament. Diu que l’han tractat “com a una merda“, però per què?

“L’hotel té cinc estrelles, però sabeu què? Que allà et fan sentir com una merda absoluta… com una vertadera caca. Després de deixar-vos moltíssims diners per poder dormir en les seves instal·lacions, us tractaran com a una merda igualment“, etziba en unes declaracions que faran molt mala publicitat al recinte turístic, el que deu estar ben valorat en general tenint en compte que està qualificat com a hotel de cinc estrelles. No ha donat més detalls sobre què li han fet exactament, però s’entén que els treballadors no van ser amables amb ella i que li hauran negat alguna de les seves peticions.

Bones notícies per a Amaia Montero, que torna a la música

Deixant de banda els problemes d’aquest cap de setmana, Amaia Montero està contenta perquè té bones notícies a nivell professional. Després de quatre anys allunyada dels escenaris, l’antiga líder de l’Oreja de Van Gogh reapareixerà en unes actuacions molt esperades pels seus fans.

Arribarà amb novetats i també amb ganes de recuperar alguns dels seus èxits més clàssics. No obstant això, de moment es continua parlant d’ella per les sonores polèmiques que protagonitza de tant en tant.