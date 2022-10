Joaquín i Rosario Flores impacten amb confessions sobre les seves finances

Joaquín ha entrevistat Rosario Flores en una nova entrega del seu programa d’Antena 3, El Novato. El futbolista va voler ficar el nas en temes personals sobre la cantant, sobretot pel que fa a la seva economia després de tantes dècades treballant. Ella ha estat molt clara en aquest sentit: “Sembla que els artistes guanyem molts diners, però no. Ni abans tampoc. Tu tens un preu i d’aquest preu has de pagar-ho tot. L’única cosa amb la que guanyem diners és amb els concerts. Dels discos ja no guanyes diners i de les descàrregues, que et queden 0,05 cèntims, doncs res tampoc”.

“La veritat és que del teu caixet no et queda ni la quarta part perquè has de pagar els viatges, els músics, les dietes, els hotels… Si fos tu, continuaria guanyant-me la vida com a futbolista que com a cantant”, ha explicat tot intentant fer broma.

Rosario i Joaquín parlen de diners a televisió | Antena 3

Rosario Flores reconeix que no ha guanyat tants diners com la gent pot pensar

Als 58 anys, de moment no vol ni pensar en jubilació: “Jo continuaré aquí mentre que tingui veu i el cos aguanti. Ara bé, també et dic que si faig tres concerts seguits… el tercer em costa molt. Ja em costava quan era jove, doncs imagina’t ara. Si faig tres actuacions, després he de descansar dos dies”.

Ha estat llavors quan li ha preguntat per què es força a fer tants concerts seguits, llavors. La resposta? També econòmica: “Pensa que quan marxo cap a Amèrica venen amb mi molts músics que han de cobrar. Ho has de fer tot ràpidament perquè és l’única manera que et valgui la pena, ja que pensa que cada dia que passi la factura dels hotels i de les dietes va augmentant”.

Joaquín parla de diners en una entrevista personal

Joaquín també ha aprofitat per sincerar-se sobre la seva situació econòmica. La icònica estrella del Betis ha jugat a futbol durant molts anys i això sempre ajuda a vida financera, encara que és cert que mai no ha volgut marxar a l’estranger quan allà li oferien molts més diners: “Sempre m’he mogut per la meva felicitat i per la dels meus. He tingut l’oportunitat de jugar a grans equips que em pagaven el doble i el triple, però allà no hauria estat feliç. He tingut l’oportunitat de créixer com a futbolista, però no he volgut perquè no m’hi veia”.

Joaquín se sincera en el seu programa nou | Antena 3

Com va gestionar la fama? Perquè el Joaquín va començar en el món futbolístic quan encara era molt jove: “Comences a guanyar diners quan ets molt jove i pots acabar embogint. No et diré que em creia el rei del mambo, però vaig tenir una època en què sí que creia que era com Michael Jackson. És veritat que jo sempre vaig estar al costat de la meva família i que poc després vaig conèixer la meva dona, però és molt difícil. Et veus amb fama, tot vivint la vida, amb les butxaques plenes, un cotxe, envoltat de noies…”.