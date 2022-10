Carmen Alcayde se separa del marit després de 30 anys junts

Carmen Alcayde ha sorprès tothom en anunciar que se separa del marit després de 30 anys junts i tres fills en comú. La icònica presentadora d’Aquí hay tomate s’ha sincerat amb el seu company i amic Jorge Javier Vázquez en una de les seves intervencions més difícils a Sálvame. Ningú no s’esperava aquest desenllaç després de tota una vida junts i una relació tan estable: “Feia 30 anys que estàvem junts i havien passat 19 des que ens vam casar. Ha estat una decisió meditada i difícil, però encertada. No hi ha hagut cap deslleialtat i vull que això quedi clar”.

Carmen Alcayde anuncia que se separa del marit | Telecinco

La tertuliana ha reconegut que està travessant un moment molt complicat: “El meu estat anímic actualment és bastant fotut, però crec que hem fet bé perquè estàvem en un punt en que necessitàvem saber si som més feliços separats o junts. Ens separem per als nostres fills, perquè puguin veure els seus pares bé. Quan no hi ha harmonia a casa, el millor per a ells és que vegin que es pot ser feliç encara que sigui separats. No ens sobràvem, però no ens complementàvem tampoc”. La parella té tres fills en comú, d’onze, deu i sis anys respectivament.

Diu que està contenta perquè manté bona relació amb l’ex i que estan convençuts de continuar fent plans en família amb els fills: “He viscut tota una vida amb ell, hem gaudit i hem viatjat. Si no hagués estat així, no hauria aguantat 30 anys. El problema és que fa mesos que no gaudim”.

Carmen Alcayde diu que necessita estar sola i centrar-se en els fills

Ara Carmen Alcayde comença una nova etapa com a dona separada: “Sento que necessito trobar-me a mi mateixa. Carmen no hi era i he de trobar-la. Sé que el trobaré a faltar, sobretot el suport que m’ha donat al llarg de la meva carrera. Ara bé, també sé que continuaré tenint el seu suport malgrat la ruptura. Ara sé que necessito estar sola i centrada en els meus fills, però”.

La presenadora no ha pogut evitar plorar en parlar sobre la ruptura | Telecinco

Un discurs que la mostrava molt emocionada, fins al punt que no podia evitar posar-se a plorar en directe. Aquest procés mai no és fàcil i encara més després de tants anys junts i amb fills pel mig. Ella confia, però, en poder superar aquesta etapa el millor i més ràpidament possible.