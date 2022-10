Leire Martínez parla per primera vegada sobre la guerra amb Amaia Montero

Leire Martínez va ser la cantant que va escollir La oreja de Van Gogh com a substituta d’Amaia Montero quan aquesta va decidir que abandonaria el grup de música que l’havia fet famosa. Les crítiques cap a la nova vocalista van ser molt agressives, ja que té un registre vocal tan similar al d’Amaia que molts creien que l’intentava imitar i això no els feia cap mena de gràcia. Han passat 15 anys de la seva arribada a l’icònic grup, moment en què ha acceptat concedir la primera entrevista a televisió parlant sobre aquest tema.

La cantant actual sempre ha intentat mantenir-se al marge, però ni tan sols així ha pogut evitar les comparacions i els titulars escandalosos sobre la seva presumpta guerra amb Amaia Montero. No ajuda que l’exlíder del grup hagi carregat contra ella en diverses ocasions al llarg dels anys, unes crítiques sobre les que s’ha pronunciat Leire a Socialité per primera vegada aquest dissabte.

“Els meus inicis a La oreja de Van Gogh van ser complicats. Passava de ser una noia anònima a ser coneguda per tothom i veure que tots opinaven sobre mi sense conèixer-me realment, el que no agrada. Els companys del grup estaven acostumats al timbre de veu d’Amaia i a la seva manera de cantar, per la qual cosa em demanaven un estil similar en mi. Si jo hagués marcat una personalitat totalment diferent, potser a la gent no li hauria afectat tant”, reflexiona més d’una dècada després.

La vocalista de La oreja de Van Gogh parla de la guerra amb Amaia Montero

S’ha parlat moltíssim de la presumpta mala relació entre Leire i Amaia Montero, però què hi ha de veritat en tot el que s’ha dit? Molts van creure que la cosa estava realment malament entre elles quan Amaia va escriure un tuit incendiari en el que criticava la seva substituta per acceptar signar discos de la seva època: “Jo mai no signaria un disc que no em correspongués per pura honestedat i respecte”, deia.

Què opina Leire? “Sincerament no m’agrada pronunciar-me sobre temes d’Amaia perquè no m’agrada generar focs… Ara bé, tot el que no va ser raonable i normal i tot el que ha anat transcendint no és agradable. Prefereixo mantenir-me al marge perquè aquesta no és la meva guerra, jo estic aquí treballant. S’han dit coses que no m’han agradat, sí, no t’ho nego. També et dic que el disc, un cop que es ven, és propietat d’aquell qui ho compra i aquesta persona decideix qui vol que li signi”.

Amaia Montero carrega contra Leire | Telecinco

Youtube va ple de vídeos en què es combinen les veus de l’Amaia i de Leire. Seria possible una col·laboració entre elles? “No sé què respondre… Aquesta no és una decisió que hagués de prendre sola, ja que el grup i Amaia també haurien de dir alguna cosa. Entenc que als fans els pogués agradar un tema cantant per totes dues, però no tinc relació amb ella. Ens coneixem i hem coincidit diverses vegades, hi ha una relació correcta però res més. És cert que empatitzo amb ella en diversos aspectes, sobretot per haver estat l’única dona en un grup d’homes amb tantíssimes exigències”.

Sorprèn que digui que li hagués agradat tenir millor relació amb Amaia: “Jo l’admiro i la respecto, reconeix que m’hagués agradat poder seure a fer un cafè amb ella i demanar-li consells. En aquell moment, allò no va sorgir… però jo no estava sola i vaig rebre molta ajuda”.

Leire Martínez reconeix que ha necessitat teràpia psicològica

Leire reconeix que en un primer moment, la seva família va embogir davant de tants i tants articles crítics contra ella. La cantant, en canvi, va optar per no llegir res: “Jo volia protegir-me perquè sabia que sempre hi hauria algú que preferís l’Amaia. Ara bé, ella és ella amb tot el que va fer i jo sóc jo. El que és cert és que en aquell moment vaig necessitar ajuda psicològica i que no l’he abandonat, ja que considero que és importantíssim acudir-hi un cop per setmana”. Tampoc la seva infància va ser fàcil: “Jo no era la típica nena i no seguia a la líder, per la qual cosa aquells anys no van ser agradables”.

La cantant deixa clar que no li agrada la seva substituta | Telecinco

El periodista li ha preguntat si alguna vegada s’ha plantejat abandonar el grup, el que reconeix que li ha passat pel cap: “Mai d’una manera molt ferma, però no et negaré haver-ho pensat sobretot perquè trobo a faltar el meu fill i això ha fet que em plantegi si realment valia la pena”. Una primera entrevista molt sincera que ha permès als fans saber una mica més què pensa la cantant.