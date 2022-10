María José Cantudo, greument malalta: “Pensava que no tornaria a caminar”

María José Cantudo ha reaparegut a televisió després de molts mesos sense saber-se res d’ella. La icònica actriu i presentadora de TVE travessa un moment complicat amb alguns problemes de salut, tal com ha reconegut en una entrevista des de l’hospital. Ha reconegut que ha estat a punt de morir, el que ha preocupat molt els seus seguidors: “Estic viva perquè no era el meu dia”.

Tot va començar amb una reacció al·lèrgica que hauria provocat canvis alarmants en el seu estat de salut. Va sentir que una de les cames se li començava a adormir, van aparèixer bonys pel seu cos i els metges no aconseguien saber quin era el motiu. No sortia res relacionat amb els trombes a les analítiques, moment en què va contagiar-se de coronavirus i se li van multiplicar els problemes estomacals i de mobilitat.

Els seus dolors eren forts i persistents, el que la va forçar a estar al llit: “Cap calmant em feia efecte, no hi havia res que em pogués ajudar i jo no podia més. Era molt frustrant… Em van dir que era necessari operar, però abans calia localitzar un facultatiu que pogués operar-me. Finalment em van diagnosticar una discectomia i artròdesi lumbar. El neurocirurgià em va dir que si no m’operava immediatament em podia quedar en cadira de rodes”.

María José Cantudo, operada d’urgència | Telecinco

Els metges van advertir María José Cantudo que era possible que no tornés a caminar mai

“Em deien que tenien dues opcions, operar-me o no poder tornar a caminar. L’hèrnia se m’havia obert i s’havia adherit a unes altres vèrtebres. Vaig caure en les mans d’una eminència que em va salvar la vida i que em va enviar Déu. Jo no volia avisar a ningú per no espantar ni molestar, no volia que ningú no em veiés en aquest estat”, ha prosseguit.

L’actriu va operar-se el passat dimarts i ara ha explicat que la intervenció ha estat un èxit: “Crec que això ha estat una obra de Déu. Jo sóc molt creient i sabia que Déu em trauria d’aquesta. M’he salvat de miracle i no és l’única vegada. Ell m’ha salvat i ara m’he adonat que m’estima la gent. En aquestes circumstàncies t’adones que la salut és el primer”.

María José Cantudo reconeix que ha patit moltíssim: “Ha estat una agonia horrible i terrible, però ara sé que podré caminar molt millor. En l’últim moment m’ha tornat la vida”.