Kiko Hernández té nova parella: qui és l’actor amb qui l’han fotografiat?

Kiko Hernández sempre ha estat molt hermètic pel que fa a la seva vida privada. El tertulià de Sálvame és dels pocs que no parla de les relacions amoroses que encadena, un silenci que s’ha vist forçat a trencar després de la portada de Lecturas que protagonitza avui.

En ella se’l veu acompanyat del qui és la seva nova parella, un actor que participa en una obra de teatre amb el tertulià de televisió. A l’espectacle en què treballen junts, aquest actor apareix sense roba i fent-se un petó a la boca amb ell… un enamorament que sembla que han traslladat a la vida real.

A la revista diuen que la seva connexió hauria sorgit de seguida en els primers assajos de l’obra, la que van representar entre febrer i juny: “Van compartir escenari i en una de les escenes es feien un petó”. Un noi a qui qualifiquen de “nova il·lusió, amic especial i guapo acompanyant” de Kiko Hernández. Quan han emès les imatges a Sálvame, ha abandonat el plató visiblement enfadat.

Qui és Fran Antón? Així és la nova il·lusió de Kiko Hernández

Fran Antón López té estudis en Educació Social, però actualment es guanya la vida com a actor i director. En el seu perfil d’Instagram, en el que té 12.000 seguidors, té publicades un munt de fotos sense samarreta i fora dels escenaris. Nascut a Melilla fa 41 anys, és un noi molt alt que ha participat en diverses òperes i que també ha dirigit algunes obres.

Kiko Hernández no ha donat detalls sobre aquesta presumpta relació, la que ni tan sols ha confirmat o desmentit. El temps dirà si acaba parlant sobre el tema o no, el que és poc probable perquè mai no li ha agradat donar detalls al respecte.