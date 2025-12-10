El marit de Kiko Hernández es declara en vaga de fam i se sap per què

Fran Antón, el marit de Kiko Hernández, ha començat una vaga de fam que ha deixat tothom molt sorprès. L’empresari reacciona, d’aquesta manera tan impactant, a la clausura que han fet del local que regenta a Melilla des de fa gairebé un any. Considera que és “injust” que els hagin tancat el club sense cap mena d’explicació o argument sòlid. Ara que estava triomfant, les autoritats han decidit precintar-lo després d’uns mesos d’investigacions. El marit del tertulià de televisió s’ha atrinxerat a la porta de l’establiment i ha assegurat que no tornarà a menjar fins que li ofereixin una solució.
“Ens han clausurat el local per motius que no puc dir i que desconec. Diuen que no podem fer res, ni tan sols entrar a recollir les coses que hi havia a dins”, ha lamentat en un vídeo que el mostra amb llàgrimes als llums i que ha volgut fer públic per denunciar la situació. Amb la llicència del local a la mà, assegura amb contundència que està “vigent” i que no entén què ha passat.
Fran Antón lamenta la clausura del seu local
Ha decidit quedar-se a la porta perquè aquest era un mes “de molta feina” i molts esdeveniments. Desesperat perquè no sap com arreglar les coses, s’ha plantat allà i s’ha declarat en vaga de fam per pressionar les autoritats a dir-li alguna cosa: “La Justícia no està de la nostra part, així que m’he encadenat aquí i faré vaga de fam fins que això no se solucioni o ens digui alguna cosa”.
El marit de Kiko Hernández ha passat la seva primera nit a la intempèrie, unes hores complicades en les que ha rebut el suport d’amics i veïns que s’hi han apropat: “M’han portat mantes i abrics, moltes gràcies”.
Kiko Hernández ha confirmat a La Razón que dona suport a la iniciativa del Fran i denuncia que pateixen una campanya d’assetjament molt forta per part de les autoritats de Melilla. De fet, ha arribat a interposar una denúncia per homofòbia perquè han publicat un vídeo manipulat en el que sembla que aparegui fent-se un petó amb un polític d’allà.