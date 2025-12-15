La situació de Kiko Hernández i el seu marit, Fran Antón, cada cop és més insostenible. El col·laborador televisiu viu un malson des que va decidir acompanyar el seu marit en una vaga de fam per denunciar el tancament del seu establiment d’oci a Melilla. Però quin problema tenen? Han clausurat el seu local i consideren que és “injust” que els obliguin a tancar quan no hi ha un argument lícit per fer-ho. La seva resposta ha estat declarar-se en vaga de fam i encadenar-s’hi. Només dos dies després d’aquesta decisió han necessitat atenció mèdica i han patit les primeres conseqüències. Fran van necessitar l’assistència d’una ambulància i Kiko, poc després, va haver de trucar a urgències perquè tampoc es trobava bé. Ara bé, ha estat aquest cap de setmana quan l’excol·laborador de Sálvame ha publicat la seva topada amb un home que els ha increpat.
Kiko Hernández acaba a urgències: què ha passat?
Sembla que Kiko Hernández ha posat punt final a la seva vaga de fam després de patir una forta agressió per part d’un home que ha decidit increpar-lo a ell i el seu marit. A través del seu perfil d’Instagram on va actualitzant l’estat de la situació, Kiko ha compartit una imatge amb diversos fragments del comunicat mèdic que ha rebut després de passar per urgències. “Així s’acaben les vagues de fam aquí. Et donen una pallissa i a l’hospital. Així no molestes”, ha escrit el tertulià després d’una nova visita al centre mèdic des que va començar la vaga de fam.
En aquest informe es pot llegir que el pacient arriba a urgències per una “agressió a les cames” per “cops de puny i cops de peu” causades per un “desconegut a la via pública de matinada“. A més a més, troben que hi hauria un lleu traumatisme cranioencefàlic per una contusió contra la paret propiciada pel mateix atacant.
S’ha acabat la vaga de fam de Kiko Hernández?
En diverses stories d’Instagram, Kiko Hernández ha publicat fotografies i fragment gravats de l’agressió que hauria patit ell i el seu marit. “Un divendres ve aquest merdes [referint-se el presumpte agressor] a les 2:00 de la matinada amb quatre amics perquè parem la vaga amb agressions i enviat per tercers”, es pot llegir en aquest stories.
A més a més, denuncia que el presumpte agressor es dedica a “vendre vots per correu d’un partit polític” i que s’ha presentat per increpar-los “begut”. “Ara que diguin que no hem estat fent vaga una setmana aguantant tot això”. També ha explicat que fins i tot es va veure obligar a “protegir” una de les seves treballadores de 60 anys que també havia estat increpada pels presumptes agressors.
Kiko Hernández i el marit defensen el seu local
A través de la mateixa xarxa social, sembla que Kiko ha decidit tornar a la feina. “Després de la trama Melilla que dono per finalitzada, o en tot cas si la continuo explicant des de Madrid, estaré aquest dimarts a La Casa de los Gemelos 2“, un projecte similar a Gran Hermano amb personatges de les xarxes socials. En tot cas, la parella ha denunciat una persecució administrativa i van ser capaços d’encadenar-se al seu local.
“Continuarem lluitant només per dignitat i fins que el nostre cos aguanti. Com els expliquem a les nostres petites, que han gaudit de cada esdeveniment i que saben que és la feina dels seus pares, que ara el tanquen? Com els explico als més de 20 treballadors que van al p… carrer sense motiu?”, va escriure el comunicador. Sembla que ara per ara aquesta trama queda en stand-by a l’espera de saber què passarà amb el seu local a Melilla.