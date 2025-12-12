Kiko Hernández i el seu marit, Fran Antón, continuen encadenats davant del local de Melilla que els han clausurat. Consideren que és “injust” que els forcin a tancar quan no els han donat cap argument lícit per fer-ho, així que han volgut pressionar i ho han fet declarant-se en vaga de fam. Després de dos dies dormint davant de la porta del club, tots dos han necessitat atenció mèdica. No ha passat gaire, però ja pateixen les primeres conseqüències d’aquestes hores sense menjar i amb tanta tensió acumulada.
El primer a necessitar l’assistència d’una ambulància ha estat el Fran, qui ha compartit un vídeo en què se’l veu amb molt mala cara: “S’ha posat seriosa la cosa, però continuaré quan pugui“, ha assegurat tot compartit a Instagram el document mèdic en què pot llegir-se que pateix deshidratació i hipoglucèmia per dejuni. El tertulià de televisió l’ha aplaudit: “Continuarem la lluita, amor, però abans has -i hem- de recuperar-nos. T’estimo sempre”.
Poc després, seria el Kiko qui havia de trucar a urgències perquè no es trobava bé. En el seu cas, l’han hagut de traslladar a l’hospital perquè ha patit un “esvaniment sever” que ha derivat en caiguda traumàtica.
Kiko Hernández i el seu marit denuncien estar patint una persecució administrativa
“Continuarem lluitant només per dignitat i fins que el nostre cos aguanti. Com li expliquem a les nostres petites, que han gaudit de cada esdeveniment i que saben que és la feina dels seus pares, que ara el tanquen? Com els explico als més de 20 treballadors que van al p… carrer sense motiu?”, escriu el comunicador en un post a Instagram.
I és que el preocupa com explicaran -i compensaran- a les més de 6.000 famílies que tenien reservat un esdeveniment: “Com els expliquem que tancarà sense cap motiu? Com ho fem? I no parlo del tema econòmic, més de 500.000 € invertits en un local on no ens deixen entrar ni tan sols per recuperar coses personals. Material escolar de les petites, ordinadors, medicació… Això mai no hauria pensat que ho viuria en aquesta vida“.
Kiko Hernández ha assegurat, a través de les seves xarxes socials, que està convençut que res d’això no estaria passant si ell no fos famós. Deixa clar que són víctimes d’una “persecució administrativa” que ha derivat en el precinte “injust” de l’oci nocturn. A més a més, ha tret a la llum que està rebent amenaces de mort: “No he tingut temps, avui, però demà aniré a la Policia Nacional a denunciar-ho”.