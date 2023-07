Kiko Hernández ja ha trobat feina després de la cancel·lació de Sálvame. El tertulià serà un dels col·laboradors que provarà sort en la segona vida del programa, que els portarà a Sud-amèrica en un viatge que mostrarà Netflix. Ara bé, també ingressarà diners per altres bandes. Aquest setembre es casa amb Fran Antón, així que necessita omplir les butxaques per poder fer front a totes les despeses que comporta un enllaç.

I què farà? Avui mateix provarà sort en un paper que res no té a veure amb el que ha fet fins ara. Presentarà una gala al Bingo Las Vegas de Madrid, del qual és imatge des de fa un temps. Informalia explica que Kiko era amic íntim de la dona que va fundar aquest establiment, qui va morir el 2021. Des de llavors, ell hauria entrat a formar part de l’empresa i n’hauria comprat accions per tal de convertir-se en un dels propietaris. És per això que s’entén que vulgui fer una campanya mediàtica a favor del bingo, tenint en compte que ell guanyarà diners com més gent hi vagi a gastar-se’n els seus.

Kiko Hernández organitza una gran festa amb famosos en un bingo

Pel que fa a la festa d’aquesta nit, Kiko Hernández hauria convidat persones famoses per donar encara més repercussió a l’esdeveniment. Hi veurem Kiko Matamoros i la seva dona, la influencer Marta López Álamo, també acudirà Falete, la periodista Marta López o María Mendoza. Resulta estrany que no hagi convidat Belén Esteban i Jorge Javier Vázquez, els quals també s’han deixat veure per diversos bingos en els darrers anys. Tots ells són aficionats de les trobades entre amics en aquest tipus de locals d’oci, en els quals sempre han dit que s’ho passen d’allò més bé.

Kiko Hernández, en una festa organitzada en aquest bingo | Europa Press

El que queda clar és que tots els col·laboradors de Sálvame han hagut de picar diverses portes des que van saber que s’acabava el xiringuito de Telecinco. Allà han fet moltíssims diners, però encara els queda carrera al davant i hauran de demanar feina a altres llocs per poder mantenir l’alt nivell de vida que han tingut.