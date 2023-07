Preocupació per Carmen Borrego: “Estic desesperada i amb molta ansietat”

Carmen Borrego ha tocat fons i no li fa vergonya reconèixer-ho. La filla petita de María Teresa Campos s’ha quedat sense feina amb la cancel·lació de Sálvame, però aquest problema és només la punta de l’iceberg dels molts altres que arrossega. La periodista acaba de convertir-se en àvia del seu primer net, però no podrà gaudir molt d’ell tenint en compte que no té bona relació amb el seu fill. Malestar pel futur laboral, pel mal rotllo familiar… i també per l’estat de salut de la mare, que pateix un deteriorament cognitiu important.

Ha parlat de la llarga llista de preocupacions que té en una entrevista lacrimògena a Lecturas, en la qual deixa anar un crit de socors: “Estic desesperada“. Considera que se li han ajuntat molts problemes alhora i la situació l’ha superat: “Tinc una mare malalta, un problema amb el meu fill i m’he quedat sense feina. Em costa parlar, m’ofego. Hi ha dies en els quals no surto del llit, des que no treballo em costa molt llevar-me. Tinc moltíssima ansietat i em fa por caure en una depressió. No vull treure’m la vida, però vull apartar-me de la vida”, deixa anar en unes declaracions que preocuparan la germana i la resta de la família.

Les filles de María Teresa Campos reconeixen que la veuen molt malalta

“Tinc una gran preocupació per la meva mare, a qui he plorat molt perquè em fa molta pena veure-la com està“, reconeix Carmen Borrego. María Teresa Campos empitjora per moments i les dues filles han manifestat que els fa pena adonar-se que s’ha fet gran i que els costa reconèixer-la.

Carmen Borrego, en el seu pitjor moment | Instagram

Aquest any, Carmen Borrego diu que no té ganes de res. Això sí, no vol preocupar en excés: “Travesso el meu moment més complicat, però tiraré endavant i ho superaré. Hi ha moltes persones que no es mereixen que em destrueixi i lluitaré per ells”.