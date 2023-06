María Teresa Campos, amb “un deteriorament cognitiu important”

María Teresa Campos i la seva salut han ocupat les portades en els darrers mesos. Les filles han confirmat que ha empitjorat considerablement i que l’ingrés hospitalari que ha patit recentment ha estat important. Als 82 anys, la periodista no es trobaria gaire bé i cada dia aniria perdent més i més. La seva filla gran, Terelu Campos, ha parlat amb la revista Semana i ha anunciat que la icònica periodista té “un deteriorament cognitiu important“. Amb això vol dir que començaria a perdre la memòria, el raonament i el llenguatge.

La veuen canviada, fins i tot de personalitat: “Ja no m’esbronca i ho trobo a faltar… No ocultaré que és evident que la meva mare té un deteriorament cognitiu important”. Diu que el que més la reconforta en aquests moments complicats és poder passar més temps amb la mare, asseure’s al seu costat i acariciar-la amb tendresa.

Les filles de María Teresa Campos volen “protegir-la” del món exterior

Assegura que no li expliquen tot el que passa a televisió i que, de fet, ni tan sols sap que cancel·len Sálvame: “No sé si explicar-li o no perquè tampoc sé si és bo per a ella. Sap que jo presento el programa, però pràcticament no el veu i quan ho fa, sempre li fa il·lusió. Em diu que la seva filla surt molt guapa. Ara intento protegir-la del món exterior”.

Terelu Campos diu que María Teresa ha empitjorat | Semana

L’últim que se sabia era que havien decidit no anar a la Setmana Santa de Màlaga amb ella perquè no la veien preparada. Davant de l’allau de preocupació que va generar aquesta notícia, va haver de sortir la filla a explicar en el seu blog que, desgraciadament, “en aquests moments no és la mateixa que era”. No se l’ha tornat a veure públicament i les filles no fan més que demanar respecte per a ella, així que caldrà esperar per veure si realment la deixen sortir i és fotografiada en el seu estat actual.