María Teresa Campos, con «un deterioro cognitivo importante»

María Teresa Campos y su salud han ocupado las portadas en los últimos meses. Las hijas han confirmado que ha empeorado considerablemente y que el ingreso hospitalario que ha sufrido recientemente ha sido importante. A los 82 años, la periodista no se encontraría muy bien y cada día iría perdiendo más y más. Su hija mayor, Terelu Campos, ha hablado con la revista Semana y ha anunciado que la icónica periodista tiene «un deterioro cognitivo importante«. Con esto quiere decir que empezaría a perder la memoria, el razonamiento y el lenguaje.

La ven cambiada, incluso de personalidad: «Ya no me mete la bronca y lo echo de menos… No ocultaré que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante». Dice que lo que más la reconforta en estos momentos complicados es poder pasar más tiempo con la madre, sentarse a su lado y acariciarla con ternura.

Las hijas de María Teresa Campos quieren «protegerla» del mundo exterior

Asegura que no le explican todo el que pasa a televisión y que, de hecho, ni siquiera sabe que cancelan Sálvame : «No sé si explicárselo o no porque tampoco sé si es bueno para ella. Sabe que yo presento el programa, pero prácticamente no lo ve y cuando lo hace, siempre le hace ilusión. Me dice que su hija sale muy guapa. Ahora intento protegerla del mundo exterior».

Terelu Campos dice que María Teresa ha empeorado | Semana

Lo último que se sabía era que habían decidido no ir a la Semana Santa de Málaga con ella porque no la veían preparada. Ante la avalancha de preocupación que generó esta noticia, tuvo que salir la hija a explicar en su blog que, desgraciadamente, «en estos momentos no es la misma que era». No se le ha vuelto a ver públicamente y las hijas no hacen más que pedir respeto para ella, así que habrá que esperar para ver si realmente la dejan salir y es fotografiada en su estado actual.