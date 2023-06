Shakira impide que los hijos vayan a la boda del hermano de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué han roto la relación de malas maneras. Los gestos de uno y otro demuestran que no ha quedado buen rollo y que la cantante colombiana está muy y muy dolida. Parecía que las cosas se habían calmado ahora que ella había conseguido irse a vivir a Miami con los niños, pero nada más lejos de la realidad.

En el acuerdo de separación que firmaron, estipularon que el exfutbolista del Barça tendría la custodia de los dos hijos diez días al mes y que sería él quién más tiempo dispondría durante las vacaciones de verano. Es habitual que las fechas bailen y que los padres sean más o menos flexibles a la hora de adaptar este calendario. Ahora bien, en el caso de Shakira parece que no está siendo así.

Gerard Piqué le habría pedido hacer un cambio para poder tener a los hijos con él durante el fin de semana de San Juan, cuando tendrá lugar la boda de su hermano. En principio, aquellos días le corresponden al artista y le habría dejado claro que no piensa permitirlo. No cederá, según ha informado Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles : «Le ha respondido con un no rotundo«. No quiere que se alargue la estancia de los hijos en Barcelona y, además, podría ser que no quisiera que los pequeños coincidieran con Clara Chía en esta celebración familiar: «La cosa está muy fea«.

🟠 Detalles sobre una de las próximas canciones de Shakira. @lorena_vazquez: “La canción es muy light. La letra no tiene nada que ver con Piqué".



🟠 Sobre la relación con Hamilton: "No desmienten esta información".#YAS12Jun



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/E4qVR3kHBG — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 12, 2023

Shakira, a punto de estrenar otra canción

Por otra banda, la periodista también ha querido hablar sobre los rumores que rodean a Shakira y Lewis Hamilton. ¿Podrían formar la pareja sorpresa del año? Gente próxima a la cantante en Estados Unidos no desmienten ni confirman la relación: «Están esperando en el momento idóneo. Eso sí, me han insistido que la revista People es buena».

Shakira y Lewis Hamilton, juntos en una foto que ha hecho hablar | Instagram