La petición de Shakira a Tom Cruise en medio de los rumores que los relacionan

Shakira está en el punto de mira desde su ruptura con Gerard Piqué, que está feliz con su nueva novia, Clara Chía. Todos los medios le buscan pareja y ha habido muchos rumores de una relación amorosa con Tom Cruise. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Parece que poca cosa dada la última petición de Shakira al actor. Los rumores empezaron cuando los dos coincidieron al Grand Prix de Fórmula 1 de los Estados Unidos y según el medio estadounidense Page Six Cruise quedó fascinado por la cantante colombiana. El actor le habría trasladado entonces su deseo de conocerla personalmente y días más tarde le habría enviado un ramo de flores con una cita romántica.

Shakira, a pesar de estas atenciones, no busca mantener ninguna relación con el actor y así se lo habría trasladado, según el medio US Weekly . La cantante no siente ninguna conexión con Cruise y no tiene nada de interés romántico en él ni en otro hombre. Está muy centrada en sus hijos, que de hecho han sido los protagonistas de su última canción, Acróstico, todo un éxito mundial. Según este diario, Shakira le pidió al actor que no insistiera, pero no quiso humillarlo ni avergonzarlo.

Shakira, orgullosa del talento musical del hijo pequeño – Instagram

Nuevo encuentro de Shakira y Piqué

Shakira y su expareja, el futbolista Gerard Piqué, no están pasando una buena época, pero, aun así, se reencontrarán bien pronto. Piqué irá a Miami a principios de junio para celebrar con sus hijos la graduación de clase en su nueva escuela americana. Allá coincidirá con Shakira y posteriormente se llevará los niños a pasar las vacaciones en Barcelona. Previsiblemente, no tendrán que volver a Miami hasta cerca del 21 de agosto, cuando empieza el curso en los Estados Unidos, puesto que a Piqué le corresponden el 70% de las vacaciones para compensar el tiempo que los niños pasan con Shakira durante el año.