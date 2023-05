La petició de Shakira a Tom Cruise enmig dels rumors que els relacionen

Shakira està al punt de mira des de la seva ruptura amb Gerard Piqué, que està feliç amb la seva nova xicota, Clara Chía. Tots els mitjans li busquen parella i hi ha hagut molts rumors d’una relació amorosa amb Tom Cruise. Ara bé, què hi ha de cert en tot això? Sembla que poca cosa donada l’última petició de Shakira a l’actor. Els rumors van començar quan tots dos van coincidir al Gran Premi de Fórmula 1 dels Estats Units i segons el mitjà estatunidenc Page Six Cruise va quedar fascinat per la cantant colombiana. L’actor li hauria traslladat llavors el seu desig de conèixer-la personalment i dies més tard li hauria enviat un ram de flors amb una cita romàntica.

Shakira, tot i aquestes atencions, no busca mantenir cap relació amb l’actor i així li hauria traslladat segons el mitjà Us Weekly. La cantant no sent cap connexió amb Cruise i no té gens d’interès romàntic en ell ni en cap altre home. Està molt centrada en els seus fills, que de fet han estat els protagonistes de la seva última cançó, Acróstico, tot un èxit mundial. Segons aquest diari Shakira li va demanar a l’actor que no insistís, però no va voler humiliar-lo ni avergonyir-lo.

Shakira, orgullosa del talent musical del fill petit – Instagram

Nova trobada de Shakira i Piqué

Shakira i la seva exparella, el futbolista Gerard Piqué, no estan passant una bona època, però, així i tot, es retrobaran ben aviat. Piqué anirà a Miami a principis de juny per celebrar amb els seus fills la graduació de classe a la seva nova escola americana. Allà coincidirà amb Shakira i posteriorment s’endurà els nens a passar les vacances a Barcelona. Previsiblement, no hauran de tornar a Miami fins prop del 21 d’agost, quan comença el curs als Estats Units, ja que a Piqué li corresponen el 70% de les vacances per compensar el temps que els nens passen amb Shakira durant l’any.