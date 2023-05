Shakira i Tom Cruise ocupen els titulars de la premsa rosa de tot el món des que es deixessin veure junts a Miami durant la carrera de Fórmula 1. La cantant i el conegut actor de Hollywood van mostrar-se còmplices i xerraires a la tribuna de l’estadi i també a la pista. És per això que, com era d’esperar, els comentaris s’han multiplicat ràpidament i comencen a sonar amb força els rumors sobre una hipotètica relació.

Page Six, un dels mitjans nord-americans amb més informació sobre els famosos, assegura que la idea d’aquesta relació amorosa no és tan estranya com pot semblar d’entrada. De fet, els haurien assegurat que hi ha molts testimonis que haurien vist l’estrella darrere de Shakira d’una manera molt exagerada: “La competició ha començat per Shakira, ara soltera. El Cruise està extremadament interessat en perseguir-la. Hi ha química entre ells“. L’actor té 15 anys més que ella, així que la colombiana estaria canviant la tendència de sortir amb un home més jove a un altre més gran.

En els mitjans dels Estats Units diuen que Tom té molts punts de convertir-se en la pròxima parella de Shakira: “Necessita un coixí suau sobre el qual recolzar-se i aquest podria ser ell. Té l’avantatge de ser un noi atractiu i talentós, a més a més que ella no és més alta que ell i això és bo”.

Tom Cruise i Shakira, nova parella sorpresa? | Europa Press

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023

Tom Cruise, meravellat per Shakira, li hauria enviat flors

La informació bomba que aporten és que Tom Cruise va quedar meravellat d’aquella estona amb Shakira i els seus fills i que li hauria enviat flors l’endemà de la seva trobada: “També van ser vistos enmig d’una conversa en una suite d’hospitalitat privada”.

Tom Cruise al parecer habria enviado flores a Shakira después de su encuentro en el Grandprix de la formula 1 👀 pic.twitter.com/3bPAOEf5ps — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 9, 2023

En cas que es confirmés aquesta notícia, ens trobaríem davant d’una parella bomba. Seria increïble que s’aliessin dues estrelles d’aquests dos mons, el musical i el de les estrelles de Hollywood. Les revistes i els paparazzi embogirien, això queda clar, i Shakira es quedaria sense la tranquil·litat mediàtica que anava buscant quan es va traslladar a Miami. El temps dirà si realment sorgeix l’amor o si simplement es tracta d’un rumor que acaben negant un dels dos.