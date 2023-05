Mensajes rabiosos de Shakira a Gerard Piqué sobre la relación con los hijos

La guerra entre Gerard Piqué y Shakira parece lejos de acabar. Ahora que todo el mundo creía que las cosas se habían calmado entre ellos, sale a la luz una información que podría cambiarlo todo. El periodista Antonio Rossi de El programa de Ana Rosa ha podido saber que el exfutbolista del Barça tiene en su poder unos mensajes de Whatsapp de la ex que la dejarían muy mal, teniendo en cuenta que demostrarían que ha intentado empeorar su relación con sus hijos.

«Gerard Piqué tiene un as en la manga. Shakira continuará haciendo lo que cree que es conveniente, como el caso de no informar al ex como no ha hecho con la presencia de los hijos en el videoclip. Él no ejercitará acciones legales porque el contexto en Estados Unidos no es el mismo que aquí y porque no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos. Ahora bien, en el supuesto de que la cosa empeore y sea más cruda, él puede afectar a la imagen pública de Shakira porque puede demostrar que no ha favorecido la relación de los hijos con el padre«, ha asegurado.

¿Y cómo lo podría mostrar? «Lo tiene todo en Whatsapp, unos mensajes por escrito hechos por la misma Shakira que tiene él y que podría usar para empeorar la imagen de la cantante. En ellos queda claro que no ha querido o que ha pretendido que los hijos no tuvieran una buena relación con el padre una vez iniciado el divorcio».

Gerard Piqué y Clara Chía, ajenos a lo que se comenta sobre ellos en los medios de comunicación

Gerard Piqué no querría demandarla por haber aparecido en un videoclip con sus hijos sin haberle pedido su consentimiento, pero parece que se estaría reservando la posibilidad de hacerle daño y vengarse. No se ha filtrado el contenido explícito de los presuntos mensajes rabiosos de Shakira, en los que le dejaría claro que sería capaz de interceder para empeorar su relación con Milan y Sasha. Si es cierto o no, de momento ninguna fuente próxima lo ha confirmado.

