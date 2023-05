Gerard Piqué y Clara Chía han reaparecido después de unas cuántas semanas sin saberse absolutamente nada de ellos. El exfutbolista del Barça no publicaba ninguna foto con ella en su perfil de Instagram desde hace cuatro meses, momento en el que oficializó su relación también a través de las redes sociales. En este caso, la fotografía vuelve a ser bastante similar: un selfie con las caras de ambos enganchadas y mirando de lado a cámara. Sonrientes y enamorados, se muestran cómplices desde la terraza de la casa de la montaña. A ella se la ve sentada encima de Gerard Piqué, que aparece sin camiseta y un poco despeinado mientras se les ve iluminados del color anaranjado típico del atardecer.

Los fans de la pareja han estallado de alegría, como es el caso del locutor de RAC1, Jordi Basté: «Araaaaaaa!«, ha escrito en la publicación. Ahora bien, los comentarios críticos con ellos han superado -y por mucho- las palabras bonitas que les han podido dedicar. La gran mayoría de comentarios, de hecho, defienden a Shakira o incorporan una imagen suya directamente.

Son muchos aquellos que acusan a la estrella futbolística de haber hecho daño a su ex: «Esta siempre será la otra «, «Ella es quien te llega después de pedir Shakira a través de Aliexpress», «Claramente esta foto revela que ambos vuelen demostrar una felicidad totalmente falsa. ¿Herir a Shakira? Ella tiene lo más bonito, los niños, y tú tienes a la Twingo» u otros todavía más crueles: «Menos mal que los niños están con Shakira y ojalá todo el que tú has hecho les sirva de ejemplo para no hacer lo mismo que tú, que cuando encuentren a una mujer en el futuro sepan valorarla».

Gerard Piqué publica una foto con Clara Chía seis meses después | Instagram

Así era la primera foto que publicaron | Instagram

Shakira, ¿a punto de publicar otra canción contra Gerard Piqué?

Shakira ha ocupado todos los titulares gracias a Acróstico , un tema muy tierno en el que canta con los hijos por primera vez mientras empaquetan las cosas de la casa de Esplugues que han abandonado. Mientras se especula si había pedido permiso a Piqué o no, ahora sale a la luz que la cantante colombiana podría estar preparando otro tema. La sorpresa es que habría escogido un artista español para colaborar, Omar Montes. El personaje de Telecinco le habría convencido para hacer algo juntos y así lo ha asegurado en un photocall : «Estamos hablando para hacer una colaboración con Shakira. ¡Por supuesto que es cierto! Nos gustaría que saliera durante el verano».

El cantante no ha dado más detalles y hay gente que no se acaba de creer que sea cierto, pero de todas maneras tendremos que estar atentos por si realmente cumple la promesa y consigue tener un tema con la artista del momento.