Gerard Piqué i Clara Chía han reaparegut després d’unes quantes setmanes sense saber-se absolutament res d’ells. L’exfutbolista del Barça no publicava cap foto amb ella en el seu perfil d’Instagram des de fa quatre mesos, moment en què va oficialitzar la seva relació també a través de les xarxes socials. En aquest cas, la fotografia torna a ser bastant similar: un selfie amb les cares de tots dos enganxades i mirant de costat a càmera. Somrients i enamorats, es mostren còmplices des de la terrassa de la casa de la muntanya. A ella se la veu asseguda a sobre de Gerard Piqué, que apareix sense samarreta i una mica despentinat mentre se’ls veu il·luminats del color ataronjat típic del capvespre.

Els fans de la parella han esclatat d’alegria, com és el cas del locutor de RAC1, Jordi Basté: “Araaaaaaa!”, ha escrit a la publicació. Ara bé, els comentaris crítics amb ells han superat -i per molt- les paraules maques que els han pogut dedicar. La gran majoria de comentaris, de fet, defensen Shakira o incorporen una imatge seva directament.

Són molts aquells que acusen l’estrella futbolística d’haver fet mal a l’ex: “Aquesta sempre serà l’altra“, “Ella és qui t’arriba després de demanar Shakira a través d’Aliexpress”, “Clarament aquesta foto revela que ambdós volen demostrar una felicitat totalment falsa. Ferir a Shakira? Ella té el més maco, els nens, i tu tens la Twingo” o d’altres encara més cruels: “Encara sort que els nens estan amb Shakira i tant de bo tot el que tu has fet els serveixi d’exemple per a no fer el mateix que tu, que quan trobin una dona en el futur sàpiguen valorar-la”.

Gerard Piqué publica una foto amb Clara Chía sis mesos després | Instagram

Així era la primera foto que van publicar | Instagram

Shakira, a punt de publicar una altra cançó contra Gerard Piqué?

Shakira ha ocupat tots els titulars gràcies a Acróstico, un tema molt tendre en què canta amb els fills per primera vegada mentre empaqueten les coses de la casa d’Esplugues que han abandonat. Mentre s’especula si havia demanat permís a Piqué o no, ara surt a la llum que la cantant colombiana podria estar preparant un altre tema. La sorpresa és que hauria escollit un artista espanyol per a col·laborar-hi, Omar Montes. El personatge de Telecinco l’hauria convençut per fer quelcom junts i així ho ha assegurat en un photocall: “Estem parlant per fer una col·laboració amb Shakira. Per descomptat que és cert! Ens agradaria que sortís durant l’estiu”.

El cantant no ha donat més detalls i hi ha gent que no s’acaba de creure que sigui cert, però de tota manera haurem d’estar atents per si realment compleix la promesa i aconsegueix tenir un tema amb l’artista del moment.